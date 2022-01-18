Під час вебінарів на ютуб-каналі УЦОЯО будуть розглянуті окремі завдання тестів із цих дисциплін, шляхи виконання різних завдань. До теми Як нараховують бали за ЗНО: детальне пояснення для випускників Перший вебінар пройде 18 січня о 15:00 щодо проведення ЗНО з англійської мови. Говоритимемо про те, на що варто зважати, готуючись до тестування з англійської мови. Ми продовжуємо низку відеоматеріалів від УЦОЯО щодо особливостей ЗНО-2022, – повідомили у відомстві. Графік вебінарів для підготовки до ЗНО-2022: 18 січня – підготовка до ЗНО з англійської мови; 19 січня – підготовка до ЗНО з німецької мови; 20 січня – підготовка до ЗНО з іспанської мови; 21 січня – підготовка до ЗНО з французької мови; 27 січня – підготовка до ЗНО з української мови та літератури; 28 січня – підготовка до ЗНО з історії України. Додамо, що в грудні провели вебінари, присвячені ЗНО-2022 з фізики, географії, біології та хімії: Вебінар про тест ЗНО з фізики – дивіться за посиланням. Вебінар про тест ЗНО з географії – дивіться тут. Вебінар про тест ЗНО з біології – дивіться за посиланням. Вебінар про тест ЗНО з хімії – дивіться тут. До слова, у 2022 році для ЗНО можна обрати для здачі лише 5 предметів за кошт держави. Але цього року також можна здати більше додаткових предметів, але за власний кошт. Графік ЗНО-2022 фізика – 23 травня; хімія – 26 травня; українська мова, українська мова та література – 31 травня; математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня; іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня; англійська мова – 7 червня; історія України – 10 червня; географія – 14 червня; біологія – 17 червня. До теми В Україні затвердили новий зразок сертифіката ЗНО: як він виглядає Зміни у тестах ЗНО-2022 ЗНО з математики рівня "стандарт" – цього року в УЦОЯО відмовились від відкритих завдань, залишили лише 1 такий блок. Тест профільного рівня ЗНО з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34. Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин. Певних змін зазнала і структура тесту з хімії, який у 2022 складатиметься з 50 завдань замість 52. На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин замість 180. Важливо! Більше інформації про тести ЗНО-2022 – читайте за посиланням. Додамо, що з 5 до 22 січня триває реєстрація на пробне ЗНО. На нього вже зареєструвалися майже 43 тисячі осіб. Найбільше обрано тестувань з української мови та літератури, математики, англійської мови.