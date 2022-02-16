Що відомо про скасування ДПА

Чому хочуть скасувати ДПА? Ухвалити таке рішення пропонують з двох причин – по-перше, щоб запобігти поширенню коронавірусу в Україні, а по-друге, задля економії коштів.

До теми Неочікувано: який предмет найбільше обирають для ЗНО та скільки осіб вже зареєструвалися

Законопроєкт пропонує звільнити від проходження ДПА випускників шкіл, які:

завершують 11 клас у 2022 році і не реєструвалися для участі в ЗНО;

зареєструвалися для участі в ЗНО лише з метою проходження ДПА, про що зазначили під час реєстрації;

спочатку зареєструвалися для участі в ЗНО, але відмовилися від участі в ньому не пізніше ніж за 5 тижнів до початку проведення основної сесії;

зареєструвалися для участі в ЗНО, але не взяли в ньому участі.

Таким чином пропонується повернутися до правил, що діяли у 2020 та 2021 роках щодо ДПА в школах, коли учні могли отримати підсумкову річну оцінку і не проходити ДПА у школі чи у формі ЗНО.

Зазначимо, що скасувати державну підсумкову атестацію може лише Верховна Рада, оскільки обов'язковість ДПА для учнів визначена положеннями закону "Про освіту".

Водночас випускники, які хочуть проходити ДПА цього року, зокрема й у формі ЗНО, мають на це право.

Що кажуть у МОН

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що наразі МОН шукає рішення щодо проведення ДПА у 2022 році. Зокрема, влада відстежує показники захворюваності на коронавірус у різних областях.

Наразі тривають активні консультації та обговорення щодо цьогорічної атестації. Рішення має бути виваженим, ґрунтуватися на консолідованій позиції освітян, депутатів, експертів МОН, а також рекомендаціях МОЗ,

– заявив Шкарлет.

Зазначимо, що відповідно до закону учні мають пройти ДПА за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів (це після 4, 9 та 11 класів).

Важливо! Навіть якщо ДПА для учнів скасують, випускники все одно можуть скласти його за бажанням. Адже для одинадцятикласників атестація проходить у формі ЗНО. А зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться.

Освітній омбудсмен просить не скасовувати ДПА

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що скасування ДПА у школі може призвести до великих освітніх втрат. Він закликає народних депутатів та МОН ретельно зважити всі "за" і "проти" і не скасовувати атестацію у 2022 році.

Скасовувати третій рік поспіль цей важливий інструмент оцінювань навчальних результатів учнів базової та старшої школи, на мою думку, означає поглибити незнання щодо якості української освіти, яка від початку пандемії й так зазнала суттєвих втрат,

– пояснив він.

Горбачов зауважив, що цьогорічні одинадцятикласники були випускниками 9 класів на початку пандемії й також не складали тоді ДПА. Тобто фактично їхні освітні результати на рівні базової та старшої школи залишаються не оціненими.

До слова, МОН опублікувало перелік предметів, з яких потрібно успішно пройти незалежне зовнішнє оцінювання, щоб вступити до університету. Так, першим предметом, необхідним для кожної спеціальності, є українська мова.