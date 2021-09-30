Для викладачів вишів вакцинація також стане обов'язковою, – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я раніше оприлюднило проєкт наказу щодо переліку професій, для яких щеплення від коронавірусу буде обов’язковим. До нього входили вихователі та вчителі шкіл, коледжів та профтехів, натомість про викладачів вишів не згадувалося. Проте тепер МОЗ оновило проєкт.

Відповідно до нової редакції проєкту, перелік професій доповнили працівники вишів, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

До теми МОН готує нові умови вступу у 2022 році: що зміниться для абітурієнтів

Окрім того, у документі з’явилася примітка, згідно з якою, вакцинація проводиться “у разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень”.

У проєкті наказу наголосили, що якщо педагоги відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.

У МОЗ кажуть, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з документом, вакцинації проти COVID-19 підлягають:

вихователі, вчителі шкіл, викладачі коледжів та профтехів, викладачі вишів, закладів спеціальної освіти та наукових установ,

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів,

працівники місцевих державних адміністрацій.



Перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації / Скріншот проєкту МОЗ

До слова, уряд підтримав пропозицію МОЗ про обов’язкову вакцинацію для освітян. Це викликало неоднозначну реакцію серед вчителів – хтось підтримує, хтось налаштований проти. Чи змушують вчителів вакцинуватися у інших країнах – читайте у статті.