Відповідно до нової редакції проєкту, перелік професій доповнили працівники вишів, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
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Окрім того, у документі з’явилася примітка, згідно з якою, вакцинація проводиться “у разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень”.
У проєкті наказу наголосили, що якщо педагоги відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.
У МОЗ кажуть, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Згідно з документом, вакцинації проти COVID-19 підлягають:
- вихователі, вчителі шкіл, викладачі коледжів та профтехів, викладачі вишів, закладів спеціальної освіти та наукових установ,
- працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів,
- працівники місцевих державних адміністрацій.
Перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації / Скріншот проєкту МОЗ
До слова, уряд підтримав пропозицію МОЗ про обов’язкову вакцинацію для освітян. Це викликало неоднозначну реакцію серед вчителів – хтось підтримує, хтось налаштований проти. Чи змушують вчителів вакцинуватися у інших країнах – читайте у статті.