Курс розроблено спільно з освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим, громадськими організаціями "Едкемп Україна" та "Смарт Освіта".

До теми Третій етап сертифікації вчителів продовжили: у ДСЯО назвали нову дату

Окрім учителів, курс підійде керівникам шкіл, батькам та всім іншим, кого цікавить тема доброчесності у школі.

Чим корисний курс

Освітній омбудсмен наголосив, що курс допоможе отримати знання та навички, щоб зменшити можливості виникнення недоброчесних і корупційних ситуацій. А також – створити у школі середовище, у якому довіряють і поважають права.

У курсі зібрані знання про доброчесність, запобігання корупції та інструменти для вчителів, які можуть допомогти формувати доброчесне середовище.

Під час проходження курсу вчителі через практичні кейси та інтерактивні тренувальні вправи набудуть корисних навичок:

поняття доброчесності – що це таке й на що впливає;

як корупція та недоброчесність проявляється у шкільному середовищі;

права й обов’язки вчителів – як їх реалізовувати та захищати;

як вчителі допомагають протистояти недоброчесності;

інструменти створення доброчесного середовища (академічну доброчесність, академічну свободу, педагогіку партнерства) тощо.

Курс складається з 8 відеоуроків, а також включає електронний посібник із навчальними матеріалами.

Наприкінці навчання на вас чекає фінальний тест, у разі його успішного виконання (80% правильно виконаних завдань) кожен отримає сертифікат, який можна використати для підвищення кваліфікації (6 годин, 0,2 кредиту ЄКТС).

Проходити курс можна в будь-який зручний час. Зареєструватися на нього можна за цим посиланням.

До слова, неформальне навчання та самоосвіта тепер буде визнаватися в Україні. На базі цього навчання навіть будуть присвоювати професійні кваліфікації, без необхідності навчання у вишах. Деталі – читайте у статті.