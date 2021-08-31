Начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик розповіла про те, як в місті розпочнеться новий навчальний рік, як працюватимуть школи в умовах карантину, та що чекає першокласників.

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За її словами, учні усіх класів будуть вчитися наживо.

Але у деяких школах передбачено змішану форму навчання, і учні старших класів будуть один чи кілька днів вчитись дистанційно. Відповідне рішення кожен заклад освіти приймає самостійно,

– наголосила Довганик.

Коли школи переходитимуть на дистанційку

Повністю на дистанційне навчання класи/школи будуть переведені у випадку, коли 50% учнів класу/школи будуть перебувавати на самоізоляції. Також такий варіант, якщо Львів перейде із зеленої карантинної зони.

Зоряна Довганик додала, що всі протиепідемічні правила безпеки, які діяли у наших школах минулого року, зберігаються і цьогоріч.

"Мова про різний час початку уроків, відкриті усі входи до шкіл, масковий режим на перервах, тощо. Всі наші школи є забезпечені засобами дезінфекції", – розповіла вона.

Чи будуть лінійки у школах Львова

Довганик зазначила, що у школах Львова не будуть проводити традиційних лінійок, а перший навчальний день проводитимуть якнайцікавіше для школярів.

Впродовж декількох останніх років у Львові не проводяться так звані лінійки. Цього року ми особливо наголосили директорам, щоб вони розвели усіх учнів у часі і просторі, щоб не було великого скупчення людей. Як правило, 1 вересня будуть проводитись зустрічі вчителів з першокласниками, різноманітні майстер-класи, екскурсії,

– сказала вона.

Цього року у перші класи львівських шкіл йде 8816 учнів. І якщо порівнювати кількість дітей по школах міста, то цього року першачків на 100 менше, ніж було минулого року.

До слова, у Києві також оприлюднила рекомендації щодо роботи шкіл з 1 вересня 2021 року. Учні на уроках можуть бути без масок, але від батьків дітей вимагають COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході до школи. Як навчатимуть учнів у зеленій, жовтій, помаранчевій чи червоній зоні – читайте у статті.