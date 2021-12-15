Що відомо про курс з IT-підприємництва

Освітня програма буде запропонована студентам 2 – 3 курсів, які навчаються як на технічних, так і на нетехнічних спеціальностях.

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"Вона має надихнути молодь, дати уявлення про те, як функціонує IT-бізнес, підготувати компетентні кадри для українського IT-ринку в цілому", – кажуть у МОН.

Студентам запропонують:

практичні заняття,

лекції,

microlearning-блоки,

бізнес-симуляції,

роботу над реальними кейсами компаній.

Найкращі студенти отримають менторську підтримку від провідних фахівців продуктового IT.

Які виші першими випробують IT-програму

На пілотному етапі доступ до курсу отримають студенти:

Київського національного економічного університету,

Національного авіаційного університету,

Київського національного університету будівництва і архітектури,

Національного університету "Чернігівська політехніка",

Одеської юридичної академії та факультету інформатики,

Київського політехнічного інституту імені Сікорського.

З вересня 2022 року курс планують розширити на понад 50 закладів вищої освіти по всій країні. Допомагати з онлайн-адаптацією курсу буде студія онлайн-освіти EdEra.

Як IT-сфера впливає на економіку країни

У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що одна людина в продуктовому IT генерує в 76 разів більше доходу, ніж середньостатистична працююча особа в Україні.

Навіть якщо 1% студентів, які опанують курс, розпочнуть кар'єру в продуктових компаніях або заснують власний стартап, це згенерує мільярди гривень в економіку через додаткову вартість цифрових продуктів,

– вважають фахівці.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, ринок IT в Україні постійно зростає.

До того ж Мінцифри створює додаткові стимули від держави, щоб збільшити частку IT у ВВП країни до 10%. "Незабаром ми запускаємо проєкт "Дія Сity" та "Фонд Фондів". Але в таких умовах темпи та якість підготовки ІТ-спеціалістів не задовольняють попит. Разом із МОН ми вже працюємо над реформою IT-освіти", – додав Федоров.

До слова, за два роки кількість заяв на ІТ-напрями зросла вдвічі. Так, у 2019 році на ІТ-спеціальності абітурієнти подали близько 100 тисяч заяв, а вже у 2021 році – зареєстрували 200 тисяч заяв. У які виші подали найбільше заяв – читайте тут.