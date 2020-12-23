Фотокамера це не лише інструмент для творчості, а й багатофункціональний пристрій, який можна використовувати навіть для навчання, що особливо актуально в умовах пандемії. Крім того, це чудовий подарунок, який стане надійним помічником та розкриє нові напрямки творчості вашої дитини.

Навчання

Почнемо з найбільш актуальної причини. В країні все ще триває карантин і найближчим часом, схоже, нічого не зміниться. Тому школярі й надалі навчатимуться то у школі, то вдома дистанційно за допомогою комп’ютера. Для того, щоб такі уроки були повноцінними, потрібно мати хороше обладнання, яке передаватиме якісне зображення та звук.

Часто стандартної камери ноутбука або невеликої недорогої вебкамери буває замало. Зображення як правило далеке від ідеалу, а в умовах недостатньої освітленості розгледіти щось майже неможливо. Це стосується не лише уроків, але й інших навчальних курсів або занять з репетитором через відеозв’язок. Тож краще подбати про належну фотокамеру зі штативом та мікрофоном, яку можна приєднати до комп’ютера і використовувати для сеансів відеозв’язку.

Аби не купувати все це окремо, а потім не ламати собі мозок з встановленням та налаштуванням, пропонуємо ідеальний комплект Canon EOS M50 Web Kit. До складу набору входять:

камера Canon EOS M50;

об'єктив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомікрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта пам’яті SDXC карта пам'яті 64GB;

зарядка на 220 Вт.

інструкції з підключення та налаштування.

Головним ґаджетом у наборі, певна річ, є камера Canon EOS M50 з рекордною чутливістю матриці в 51200 ISO. Це дозволить вам не морочитися з додатковим освітленням, адже для якісного зображення без шумів та спотворень достатньо світла від монітора. Камера чудово знімає в умовах недостатнього освітлення і видає якісне зображення без додаткових налаштувань та обробки.

Вам потрібно всього лише приєднати камеру до комп’ютера і можна використовувати її для відеоконференцій. Процес підключення та налаштування – швидкий та зручний, а для того, щоб ви без проблем впоралися, виробник підготував інструкції в PDF форматі, де кожен крок доступно розписаний.

Фотографія

Будь-яка людина, що має відповідне обладнання, може почати займатися фотографією. Це цікавий та особистий процес пізнання себе та світу. Для того, щоб робити якісні знімки – потрібна хороша фотокамера та бажання.

Що зняти, як зняти, в якому ракурсі, з якого боку фотографувати – вічні запитання фотографа. Щоб вийшли гарні знімки треба врахувати все: і світло, і сам предмет, і навколишні речі, а з хорошою камерою, як от Canon EOS M50, завдання стає простішим.

Займатися фотографуванням можна де завгодно: на природі, вдома, в музеї. Як об'єкт фотографування також можна використовувати все, що хочеться. Можна фотографувати пейзажі, комах, квіти або тварин. Крім того, таке хобі легко може приносити додатковий дохід, адже фотографії можна продавати на стоках або ж піти далі та заробляти на фотосесіях.

Власний відеоблог та стрімінг

Радимо під час карантину не гаяти часу, а спробувати себе в новому хобі. Власний відеоблог – не така вже й складна річ, особливо якщо під рукою надійний та якісний інструмент. По суті, це вже половина успіху, адже решта залежить від вас – ідея та тема. Тематика відеоблогу може бути дуже різноманітною. Якщо ви гадаєте, що ваша ідея може зацікавити людей – вперед.

Все, що вам для цього потрібно, хороша камера і Canon EOS M50. Камера вміє записувати відео у форматі 4К, тому за якість картинки можна не турбуватися, адже за це відповідає датчик зображення формату APS-C з роздільною здатністю 24,1 Мп, новий процесор DIGIC 8 та технологія фокусування Dual Pixel CMOS AF. Камера має вбудований електронний видошукач і 3-дюймовий сенсорний екран з поворотним механізмом, який ви неодмінно оціните під час запису стріму власного блогу, а вищезгадана світлочутливість матриці дозволить не заморочуватися з лайтбоксами, принаймні на старті.

На додаток Canon EOS M50 маж модулі Wi-Fi, NFC та Bluetooth, що дозволяє підключити її до смартфона або принтера та швидко роздрукувати або скопіювати потрібні файли.

Знімання відео

Чудовим хобі та актуальним заняттям є знімання та монтаж власних коротких відео. Це може бути все, що завгодно – від заходу сонця над дахами будівель до шелестіння листя на деревах у парку – все обмежується лише вашою фантазією, а якщо ви вирішите навчитися монтувати та обробляти відео, то є можливість вивести власне хобі на новий рівень.

Творення такого контенту сьогодні дуже актуальна справа. Тисячі блогерів шукають авторів, здатних знімати креативні ролики для своїх блогів. Сотні брендів готові платити не малі гроші за короткі, але якісні та креативні роботи.

Щоб почати займатися створенням власних відео треба трохи фантазії та потужна камера, а Canon EOS M50 має все, що допоможе вам у цьому.

Просто хороший інструмент для повсякденного застосування

Компактна фотокамера – багатофункціональний інструмент для щоденного застосування.

З нею ви не пропустите жодного важливого моменту у своєму житті чи просто смішної ситуації, яка варта того, щоб її зафіксувати. А з Canon EOS M50 ви можете бути впевнені у високій якості фото чи відео, які знімаєте.