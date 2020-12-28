Реєстрація для участі у пробному ЗНО в 2021 році розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Але через пандемію COVID-19 кожен учасник зможе вибрати лише один предмет.

Зареєструватись для участі у пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

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У МОН запевнили, що тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться в один день – 10 квітня 2021 року.

Але учасники пробного ЗНО зможуть обрати лише один предмет. Його вартість у 2021 році різнитиметься за регіонами і коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.

А результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів, будуть оприлюднені на їх інформаційних сторінках 16 квітня.

Окрім того, у Міносвіти додали, що учасники пробного ЗНО-2021 після тестування зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома. А визначити свої результати можна на спеціальному сервісі.

Додамо, що основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого.

Дати проведення ЗНО у 2021 році:

21 травня – тестуванням з хімії;

24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня – з англійської мови;

28 травня – з математики;

1 червня – з української мови, української мови і літератури;

4 червня – з історії України;

5 червня – з географії;

7 червня – з фізики;

10 червня – з біології.

До слова, наступного року учасники ЗНО зможуть складати додаткові тести за власний кошт. Тобто випускники мають право пройти тестування з більшої кількості навчальних предметів, ніж це встановлено зараз, але платно.