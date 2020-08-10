В Україні стартував проєкт, в ході якого для учнів початкових класів мають розробити матеріали з виховання цінностей суспільної доброчесності. Експерти вважають, що це допоможе у майбутньому зменшити рівень корупції.

Ідея проєкту полягає у тому, аби інтегрувати навчання, засноване на засадах доброчесності, у програму початкової школи та запровадити ціннісно-етичні принципи для роботи з учнями, пише НУШ. Він триматиме до січня 2022 року.

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Адже розуміння доброчесності ще в молодшому шкільному віці сприятиме зростанню суспільної доброчесності, а це, зокрема, зможе зменшити рівень "побутової корупції".

У межах проекту заплановано:

адаптацію концепції “Освіта заради суспільної доброчесності” до контексту України та розробка навчально-методичних матеріалів для навчального процесу початкової школи;

навчання вчителів (3 та 4 класів) пілотних шкіл з таких областей: Харківська, Херсонська, Кіровоградська та Івано-Франківська щодо інтегрування концепції та матеріалів у навчальний процес;

підвищення обізнаності про важливість теми та утвердження її як важливої, яка зміцнює рамки реформи Нової української школи;

створення мережі вчителів-амбасадорів, які поширюватимуть матеріали серед колег з метою заохотити до використанням розроблених матеріалів нові школи.

До слова, проєкт "Навчання суспільної доброчесності в українській початковій освіті" реалізується за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Адже Німеччина уряд показує великий інтерес до зменшення корупції в Україні.