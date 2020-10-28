У Міністерстві освіти і науки заявили, що у деяких школах для національних меншин хочуть впровадити навчання на кількох мовах.

Таку ідею озвучив тимчасовий очільник МОН на онлайн-зустрічі з директором Офісу Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Крістофом Кампом, передає пресслужба відомства.

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Шкарлет додав, що за два роки співпраці МОН спільно з Офісом ВКНМ ОБСЄ провели понад 20 експертних обговорень, тренінгів, круглих столів, конференцій, нарад з впровадження багатомовної освіти. Це допомагає підтримувати діалог, обмінюватися досвідом, обговорювати виклики і спільно шукати шляхи їх вирішення.

У МОН запевнили, що Всеукраїнський експеримент "Формування багатомовності дітей та учнів" реалізується з 2016 року в Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях у 10-ти закладах освіти. Він передбачає впровадження багатомовної освіти для підготовки молодого покоління до життя в нових умовах міжнародної взаємодії і співробітництва.

Також вони обговорили нові виклики перед школами в умовах пандемії COVID-19, проблеми реалізації нового освітнього законодавства, використання можливостей Громадської ради представників національних меншин при МОН.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, Україна більше не буде змінювати закону про освіту, якщо цього вимагають інші країни. Водночас він додав, що подбає про захист інтересів національних меншин.