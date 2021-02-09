Для економії чи заощаджень: що таке фінансова грамотність та як цьому навчитися

Навички фінансової грамотності є корисними як у роботі керівників підприємств, так і в повсякденному житті звичайної людини. Що воно таке та як цього досягнути – читайте далі в матеріалі.

Джерело: 24 канал

Фінансова грамотність – це певний рівень знань у галузі фінансів, власних накопичень та способів управління ними. Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала найкращі поради для підвищення рівня фінансової грамотності.

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Основи фінансової грамотності для початківців

Існує 5 загальних правил, які дозволять досягнути фінансової незалежності:

Витрачайте завжди менше, ніж заробляєте. Старайтеся купувати те, що в майбутньому тільки подорожчає. Не купуйте того, що з часом може втратити свою ціну. Дбайте перш за все про базові потреби. Враховуйте не тільки вартість речей, але й витрати на їх утримання.

З цих правил одразу ж виникає питання власного житла. Без власної нерухомості складно прогнозувати базові витрати, адже оренда житла може з часом вирости, або й взагалі доведеться шукати інші варіанти помешкання.

Купувати житло необхідно таке, яке через певний час не втратить своєї ціни. Робити ремонт краще такий, який в майбутньому допоможе продати квартиру максимально швидко та дорого. Тому не варто витрачатися на дизайнерські витребеньки, якщо ви не плануєте жити в цій квартирі довго. Дизайнерський ремонт може ускладнити продаж житла та взагалі не окупитися.

Витрачати гроші на купівлю дорогого авто чи подорожі варто в останню чергу, зокрема, коли забезпечено базові потреби:

створено резервний грошовий фонд;

є власна нерухомість;

здобута хороша освіта;

передбачені заощадження на випадок проблем здоров’я.

Купуючи авто, варто враховувати не тільки саму вартість, але й необхідні витрати на його утримання:

страхування;

запчастини;

ремонт та сервіс.

Утримання власного авто / Фото Pexels

Доцільність кредитних коштів

Кредити експерти радять брати винятково у трьох випадках:

на житло;

на інструменти виробництва;

на лікування.

Не варто брати кредити на розваги, дорогий одяг, авто та техніку (у випадках, якщо їх не потребує ваша сфера заробітку). Кредитними картками варто користуватися вкрай рідко або ж не використовувати їх зовсім. Новий кредит можна брати лише тоді, коли ви виплатили попередній. Поєднувати два, три чи більше кредитів у різних банках експерти категорично не радять.

Вартість нерухомості та іншого майна

Коли ви вирішили придбати квартиру чи машину, варто враховувати коефіцієнти та співрозмірність ваших доходів з бажаною покупкою. Відтак, вартість авто не повинна перевищувати розмір вашого постійного доходу за 12 місяців, а максимальна вартість житла має дорівнювати сімейному бюджету за 4 роки.

Фінансові резерви

Будь-якій людині необхідно мати резерви, які можна витратити за умов появи непередбачуваних ситуацій. Мінімальний розмір такого резерву повинен складати не менше суми постійного доходу за шість місяців. Оптимальний резерв коштів – дохід за 1 рік.

Такі фінансові заощадження дозволяють більш-менш комфортно переживати тимчасові труднощі чи зміну сфери діяльності за умов необхідності. Якщо ви плануєте дитину, розмір цих резервів варто також збільшувати.

Фінансові накопичення / Фото Pexels

Типові помилки

Основи фінансової грамотності дозволять уникнути типових помилок. Ви не будете перейматися про непосильні борги й постійно думати, як їх повернути. Наступні помилки є звичними за умов недостатніх знань у сфері фінансів:

Витрачаю все! Витрачати все, що заробляєте – ознака низького рівня фінансової грамотності. За таких умов відсутні будь-які грошові накопичення. У випадку непередбачуваних обставин люди не справляються й часто переживають великі стреси та впадають в депресії.

Хочу – купую! Купувати в емоційно збудженому стані речі, які не мають жодного практичного застосування, часто призводить до дірок у власних бюджетах. Такі покупки тільки погіршують фінансовий клімат, а задоволення від придбаного лише тимчасове.

Хочу найкраще, а іншого й не треба . Ви принципово хочете купити дорогу іномарку, а однокімнатна квартира на початку вас не влаштовує. Гнатися за тим, що наразі недоступне, означає не вміти розпоряджатися власними коштами.

До пенсії й так не доживу. Не прогнозуючи майбутній стан речей, через кілька років можна залишитися з дулею в кишені та купою проблем. Без фінансових планів на майбутнє в людей з часом в рази знижується рівень життя, й вони стають повністю фінансово залежними від дітей та внуків у старості.

Як підвищити рівень фінансової грамотності

Проаналізуйте власні доходи та витрати. Перевірте, від яких виплат ви можете відмовитися та яку суму ви на цьому заощадите. Оптимізувати необхідно всі витрати, в тому числі й найдрібніші. Використовуйте спеціальні програми для фіксації доходів та витрат, ведіть друковані місячні звіти по власному бюджету. Записуйте все до останньої копійки, адже це дозволить якісно проаналізувати прогрес або ж регрес вашої фінансової ситуації.



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Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Накопичуйте гроші та вчіться їх інвестувати. Окрім банківських депозитів, можна вкладати кошти в облігації, акції, нерухомість та власний бізнес. Акуратно використовуйте кредитні гроші. Старайтеся швидко віддавати борги та максимально жити коштом наявних власних ресурсів, а не позик.

Для чого вчитися фінансової грамотності

Знання фінансової грамотності та вміння правильно розпоряджатися ресурсами дозволить вам накопичувати гроші та збільшувати власні можливості. Розуміння доходів та витрат, їх оптимізація та створення майбутніх стратегій допоможе без зайвих проблем знаходити вихід зі складних ситуацій.

Варто пам’ятати, що підвищення рівня фінансової грамотності – постійний процес. Читайте корисні книги, вивчайте світ інвестицій, використовуйте можливості збільшення власних доходів.

Це не тільки сприятиме хорошому фінансовому клімату, але й зробить вас впевненішими у собі та дозволить менше перейматися про майбутнє.