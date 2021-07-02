Банк вирішив допомогти школам у дистанційному навчанні учнів, і спонсорує безкоштовний доступ дітей до освітньої онлайн-платформи Banzai. Можливістю скористались уже 20 шкіл в округах Арустук, Пенобскот та Вашингтон.

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Що відомо про платформу Banzai

Banzai – це онлайн-ресурс з власною програмою навчання фінансової грамотності, який отримав безліч національних нагород. На платформі користувачам пропонують доступ до бібліотеки з корисними матеріалами на тему управління фінансами, різноманітними калькуляторами та персоналізованим супроводом фінансових менторів.

Для чого це школярам

У деяких школах США викладають предмет "Фінансова грамотність", і безліч вчителів зіткнулись із браком навчальних ресурсів та матеріалів, які б відповідали освітній програмі.

Матеріали платформи Banzai стали дуже корисними для наших 5-класників! Ці навички неймовірно важливі, і ми переконані, що їх потрібно освоювати ще у молодому віці,

– вважає вчителька однієї зі шкіл Келлі Вудвард.

На платформі школярі можуть створити особистий акаунт, де навчаються фінансовому менеджменту. Вчителі можуть відстежувати прогрес учнів у дистанційному режимі та навіть оцінювати успіхи прямо у програмі.

На платформі учні дізнаються про те, звідки беруться гроші, як ними керувати, починають аналізувати та розрізняти фінансові угоди, створювати бюджет тощо.

До слова, завдяки спонсорству банку Machias Savings, безкоштовним доступом до Banzai скористались 3 440 школярів. Загалом ресурс використовують у своїй навчальній програмі понад 75 000 вчителів по всіх США.

Порада! Підвищуйте власний рівень фінансової грамотності завдяки безкоштовним матеріалам, доступним в інтернеті. Роздрукувати їх допоможуть принтери серії MegaTank від Canon. Пристрої є простими у використанні та обслуговуванні, а друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити самостійно, без сторонньої допомоги.