За різними оцінками, 60 − 70% всіх витрат універсальних банків припадає на фінансування відділень. Однак саме фізичні представництва водночас генерують і таку ж частку доходу фінансових установ.

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Чи зникнуть у майбутньому відділення банків

На думку засновника і стратегічного директора IDNT Миколи Чумака, найближчим часом фізичні відділення банків все ще існуватимуть, однак суттєво зменшиться їх кількість.

За останній рік фінансові установи України вже закрили понад 1 000 своїх представництв. Така тенденція має як позитивні, так і негативні наслідки для банкірів.

Банкіри мріють, щоб будь-яку операцію можна було здійснити онлайн, одним натисканням пальця. Але у цьому випадку клієнту легко змінити фінансову установу. Якщо у бренду немає в онлайні чудового емоційного контакту з клієнтом, то є ризик легко його втратити,

– пояснює експерт.

Саме тому, за словами Миколи Чумака, зараз банки намагаються створювати навколо себе спільноти клієнтів, вибудовувати відносини, ставати фінансовим консультантом, партнером в житті клієнта, розмовляти з ним не тільки про фінансові справи, але й розв'язувати персональні та бізнес-проблеми.

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Майбутнє банків

На думку Миколи Чумака, банкам у майбутньому доведеться фокусуватися одразу на двох, певною мірою протилежних напрямках:

Бути абсолютно досконалими у своїх транзакціях, у швидкості обслуговування, точності та чіткості. Саме за цими функціональними характеристикам клієнт буде ставити оцінку банку. Не втрачати людський контакт. Отримати його можна тільки у відділенні, але має змінитися його роль. Відділення має стати насамперед тим місцем, де будуть вибудовуватися відносини, проходитиме навчання клієнта, підвищуватиметься його фінансова грамотність.

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