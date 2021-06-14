Для абітурієнтів з окупованих територій продовжили термін подачі документів для участі в курсах

Окупанти на Донбасі обмежили виїзд дітей віком від 14 років на територію, підконтрольну Україні. Через це діти не зможуть своєчасно подати документи на участь у підготовчих курсах напередодні вступу до вишів. Тому їм продовжити терміни ще на понад тиждень.

Термін подачі документів на підготовчі курси для випускників з окупованих територій продовжили до 29 червня. У МІнрегіоні кажуть, що таке рішення пов'язане з блокуванням роботи КПВВ російськими окупантами.

До теми Абітурієнти з окупованих територій до 1 вересня будуть жити та проходити курси при вишах

У відомстві нагадали, що для того, аби взяти участь у підготовчих курсах, необхідно обрати виш, звернутися туди та отримати запрошення. Воно дозволить не проходити самоізоляцію чи обсервацію після перетину КПВВ.

Тому з 1 по 29 червня абітурієнтам з окупованих територій потрібно приїхати до університету, особисто подати заяву разом з:

копією документа, що посвідчує особу,

копією довідки про взяття на облік ВПО,

реєстраційним номером облікової картки платника податків,

освітньою декларацією.

В яких вишах будуть проходити курси для абітурієнтів з ТОТ:

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля Харківський політехнічний інститут Маріупольський державний університет Горлівський інститут іноземних мов від “Донбаського державного педагогічного університету” Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Донецький національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Луганський національний аграрний університет Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Університет державної фіскальної служби України Львівський національний університет імені Івана Франка Житомирський державний університет імені Івана Франка Приазовський державний технічний університет Донбаський державний педагогічний університет НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" Полтавська державна аграрна академія Донецький національний медичний університет Донбаська державна машинобудівна академія Херсонський державний аграрно-економічний університет Луганський державний медичний університет Ізмаїльський державний гуманітарний університет Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка Одеська національна академія харчових технологій.

Загалом курси триватимуть з 29 червня по 31 серпня. Під час їх проходження учасники отримують стипендію у розмірі 4 588 гривень та забезпечуються гуртожитком.

До слова, президент підписав закон, який дозволяє випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донбасу і анексованого Росією Криму вступати на бюджет в усі українські виші без проходження ЗНО.

Цікаво, що у 2020 році за підсумками вступної кампанії до українських університетів вступили майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій.