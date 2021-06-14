Термін подачі документів на підготовчі курси для випускників з окупованих територій продовжили до 29 червня. У МІнрегіоні кажуть, що таке рішення пов'язане з блокуванням роботи КПВВ російськими окупантами.
До теми Абітурієнти з окупованих територій до 1 вересня будуть жити та проходити курси при вишах
У відомстві нагадали, що для того, аби взяти участь у підготовчих курсах, необхідно обрати виш, звернутися туди та отримати запрошення. Воно дозволить не проходити самоізоляцію чи обсервацію після перетину КПВВ.
Тому з 1 по 29 червня абітурієнтам з окупованих територій потрібно приїхати до університету, особисто подати заяву разом з:
- копією документа, що посвідчує особу,
- копією довідки про взяття на облік ВПО,
- реєстраційним номером облікової картки платника податків,
- освітньою декларацією.
В яких вишах будуть проходити курси для абітурієнтів з ТОТ:
- Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
- Харківський політехнічний інститут
- Маріупольський державний університет
- Горлівський інститут іноземних мов від “Донбаського державного педагогічного університету”
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
- Донецький національний технічний університет
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
- Луганський національний аграрний університет
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
- Університет державної фіскальної служби України
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Житомирський державний університет імені Івана Франка
- Приазовський державний технічний університет
- Донбаський державний педагогічний університет
- НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
- Полтавська державна аграрна академія
- Донецький національний медичний університет
- Донбаська державна машинобудівна академія
- Херсонський державний аграрно-економічний університет
- Луганський державний медичний університет
- Ізмаїльський державний гуманітарний університет
- Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка
- Одеська національна академія харчових технологій.
Загалом курси триватимуть з 29 червня по 31 серпня. Під час їх проходження учасники отримують стипендію у розмірі 4 588 гривень та забезпечуються гуртожитком.
До слова, президент підписав закон, який дозволяє випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донбасу і анексованого Росією Криму вступати на бюджет в усі українські виші без проходження ЗНО.
Цікаво, що у 2020 році за підсумками вступної кампанії до українських університетів вступили майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій.