Цього року у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні для абітурієнтів з тимчасово окупованих Донбасу та Криму, продовжили термін для вступу на бюджет у вищі навчальні заклади. Кінцевий термін подалі заяви на вступ – 23 жовтня.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

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За його словами, абітурієнти з окупованих територій мають подати Міністерству "сигнал" про бажання вчитися у вишах України. Це можна зробити за допомогою офіційної чи електронної пошти або через Viber, Telegram, Facebook.

У відповідь на своє повідомлення вони отримають офіційне запрошення і детальну інструкцію, що їм робити.

До слова, вступники з непідконтрольних територій Криму та Донбасу з 2020 року можуть вступати до всіх вишів без складання ЗНО.

Натомість інші абітурієнти 13 серпня розпочали подавати електронні заяви для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврат. Зробити це можна буде ще до 22 серпня, але якщо ви складаєте творчий конкурс чи вступні випробування замість ЗНО, то всі заявки потрібно подати до 16 серпня. Дізнатися, чи зарахували вас на бюджет, абітурієнти зможуть не пізніше 27 серпня.