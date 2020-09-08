Для учнів 3 класів доставлено 100% підручників, для 7 класів – 90%: дані МОН по областях
До нового навчального року Міністерство освіти і науки надрукувало майже 4,5 мільйона примірників підручників для 3-х та 7-х класів. Так, більшість з них вже розвезені по школах.
За даними пресслужби МОН, підручники для учнів 3-х класів вже надруковано та розвезено по всіх областях України.
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Натомість для школярів 7-х класів було надруковано понад 2 мільйона 610 тисяч, з яких доставлено 2,3 мільйона посібників до обласних книжкових баз.
Загалом, це становить 90% від загальної кількості.
Наскільки забезпечена підручниками для 7-х класів кожна область:
- Донецька – 100%;
- Кіровоградська – 100%;
- Луганська – 100%;
- Миколаївська – 100%;
- Полтавська – 100%;
- Сумська – 100%;
- Харківська – 100%;
- Херсонська – 100%;
- Черкаська – 100%;
- Чернігівська – 100%;
- місто Київ – 100%;
- Запорізька – 95%;
- Житомирська – 92%;
- Тернопільська – 92%;
- Київська – 90%;
- Одеська – 89%;
- Волинська – 88,89%;
- Вінницька – 87,71%;
- Івано-Франківська – 85,99%;
- Чернівецька – 79,91%;
- Закарпатська – 79,51%;
- Львівська – 78,43%;
- Дніпропетровська – 76,00%;
- Рівненська – 71,70%;
- Хмельницька – 64,65%;
Окрім того, у резерві МОН також є 80,00% всіх книг для учнів 7-х класів. Також у вільному доступі є pdf-версії підручників для всіх класів. Їх можна знайти за цим посиланням.
До слова, наступного року планується друк підручників для 4 та 8 класів. Конкурс уже розпочато.
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