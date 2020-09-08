До нового навчального року Міністерство освіти і науки надрукувало майже 4,5 мільйона примірників підручників для 3-х та 7-х класів. Так, більшість з них вже розвезені по школах.

За даними пресслужби МОН, підручники для учнів 3-х класів вже надруковано та розвезено по всіх областях України.

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Натомість для школярів 7-х класів було надруковано понад 2 мільйона 610 тисяч, з яких доставлено 2,3 мільйона посібників до обласних книжкових баз.

Загалом, це становить 90% від загальної кількості.

Наскільки забезпечена підручниками для 7-х класів кожна область:

Донецька – 100%;

Кіровоградська – 100%;

Луганська – 100%;

Миколаївська – 100%;

Полтавська – 100%;

Сумська – 100%;

Харківська – 100%;

Херсонська – 100%;

Черкаська – 100%;

Чернігівська – 100%;

місто Київ – 100%;

Запорізька – 95%;

Житомирська – 92%;

Тернопільська – 92%;

Київська – 90%;

Одеська – 89%;

Волинська – 88,89%;

Вінницька – 87,71%;

Івано-Франківська – 85,99%;

Чернівецька – 79,91%;

Закарпатська – 79,51%;

Львівська – 78,43%;

Дніпропетровська – 76,00%;

Рівненська – 71,70%;

Хмельницька – 64,65%;

Окрім того, у резерві МОН також є 80,00% всіх книг для учнів 7-х класів. Також у вільному доступі є pdf-версії підручників для всіх класів. Їх можна знайти за цим посиланням.

До слова, наступного року планується друк підручників для 4 та 8 класів. Конкурс уже розпочато.