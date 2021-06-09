Чи дійсно конфіденційні тести на ЗНО та як розробляють завдання: відповідь експертів

В Україні триває ЗНО-2021. І хоча всі тести є конфіденційними, шахраї переконують у тому, що мають справжні завдання. Чи дійсно тести на цьогорічне ЗНО були засекречені та як їх розробляють – читайте у статті.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що щороку піднімається питання конфіденційності тестів. Адже напередодні ЗНО шахраї пропонують за чималі кошти придбати начебто готові відповіді.

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За його словами, багато людей сумніваються у тому, чи не розголошується зміст завдань до початку тестування. Тому Служба освітнього омбудсмена провела громадське спостереження.

Чи дійсно конфіденційні тести на ЗНО

Горбачов наголосив, що ЗНО має проводитися з дотриманням умов конфіденційності під час створення, тиражування, доставки, обробки та зберігання робіт тестування.

Завдання ЗНО – це інформація з обмеженим доступом з моменту їх створення до моменту санкціонованого відкриття пакетів з завданнями,

– додав він.

Тож:

перед кожним ЗНО в пунктах проведення тестувань спостерігачі звертають увагу на цілісність та неушкодженість контейнерів та аудиторних пакетів, у яких зберігаються завдання;

після завершення тестування слідкують, щоб усі бланки відповідей учасників, невикористані зошити та аудиторні протоколи були запаковані до спеціальних пакетів та поміщені до контейнерів.

Окрім того, одна з головних заборон на ЗНО – відсутність в учасників засобів зв’язку чи будь-яких та матеріалів. Тому на пунктах тестування використовують металодетектори.



Металодетектори на ЗНО / Фото metaldetectorjudge.com

Що з’ясували спостерігачі цього року? Працівники Служби освітнього омбудсмена відмітили, що в більшості випадків усі необхідні заходи безпеки в пунктах ЗНО були дотримані.

Ми можемо говорити про те, що нерозголошення змісту завдань ЗНО до початку тестування було дотримано, конфіденційність тестових завдань було збережено,

– наголосили вони.

Зокрема, організатори ЗНО робили все необхідне для забезпечення конфіденційності тестових завдань та нерозголошення їх змісту.

Як розробляються завдання на ЗНО

Керівник УЦОЯО Валерій Бойко у інтерв’ю ще минулого року зазначав, що Центо постійно формує банк завдань ЗНО з усіх предметів. Всі завдання розробляють автори на їх замовлення.

"Кожне завдання проходить рецензування та апробацію і ретельно перевіряється фахівцями-предметниками відповідного відділу", – розповів він.

Після цього працівники УЦОЯО компонують кілька варіантів тестів: для основної та додаткової сесії. А для того, щоб ознайомити абітурієнтів з якимись новаціями або змінами у завданнях УЦОЯО розробляє демонстраційний варіант тестів.

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Валерій Бойко запевнив, що зараз можна купити різноманітні збірники для підготовки до ЗНО. У таких посібниках може бути дотримано формат завдань, буде часткове копіювання певних формулювань, але їхній зміст не має нічого спільного зі змістом реальних тестів.

Ми не можемо заборонити використовувати такі збірники у тренувальних цілях, але ці завдання не є чинними для дійсного ЗНО. Відділ захисту інформації забезпечує збереження секретності завдань та моніторить інтернет,

– сказав він.

Чому ДПА учні складають у формі ЗНО

Керівник УЦОЯО відповів, що школа відокремлена від ЗНО, і використовує результати зовнішнього оцінювання лише для результатів ДПА.

"Для того, щоб випускник двічі не переживав стрес: спочатку шкільний іспит, а потім ЗНО, виникла ідея об’єднати ці випробування в одне", – зазначив він.

До слова, ЗНО в Україні проходить з 21 травня до 15 червня. Наразі учасникам залишилося скласти два тести – ЗНО з біології та географії. Всі тестування відбуваються у звичному режимі, але в умовах карантину.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу