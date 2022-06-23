У Дії будуть доступні документи про освіту

Попри війну в Україні планують вступну кампанію. Стосується це і людей під тимчасовою окупацією.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що 23 червня відбулась нарада з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору.

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На нараді домовилися про такий план дій:

наскільки можливо спростити вступ для абітурієнтів з міст і сіл, які постраждалих від війни;

документи про освіту завантажуватимуть в "Дію";

педагогам, які відмовилися працювати з російськими вбивцями, забезпечать виплати вчителям.

Освіта – це теж поле бою, де ми обов'язково маємо перемогти,

– наголосила Верещук.

Не хочуть працювати з росіянами

У Мелітополі, що у Запорізькій області, приблизно 90% співробітників освіти у місті відмовились працювати з окупантами. За словами мера міста Івана Федорова, окупанти шукають педагогам заміну й везуть своїх вчителів з Росії.

Крім цього, загарбники у Херсоні намагалися перевести навчання у школах на свої програми. Вдалось змусити лише 2 навчальні заклади з 60.

Школи в Маріуполі

Російські вбивці привезли до тимчасово окупованих Маріуполя, що на Донеччині свої підручники. Українські книжки вони вивозять з бібліотек.

"В освітню школу №4, запуск якої планується найближчим часом, вчора (3 червня – 24 канал) завезено 5 тисяч підручників. Російська мова, література, історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи", – написав радник мера Петро Андрющенко.

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Відмова від російської мови

У школах Одеської області відмовились викладати російську мову та літературу. Предмети зникнуть з програми вже з 1 серпня. Проте наразі немає рішення щодо самої Одеси. Його має ініціювати Геннадій Труханов.

Також російську заборонили у школах Миколаєва. Рішення ухвалив виконком міськради. Тобто російською не навчатимуться учні початкових класів, школярі не вивчатимуть російську мову та літературу як окремий предмет, а російською не можна оформляти освітнє середовище. Рішення діятиме з 1 вересня 2022 року.

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