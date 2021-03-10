Уряд схвалив запуск освітнього вебпорталу "Дія. Цифрова освіта": чим він буде корисний

Джерело:Міністерство цифрової трансформації
Кабінет Міністрів України схвалив запуск порталу "Дія. Цифрова освіта". На ньому українці зможуть навчатися цифровій грамотності та перевіряти свої знання.
Запуск вебпорталу відбудеться протягом шести місяців. Таке рішення уряд прийняв під час засідання 10 березня.
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Користуватися порталом "Дія. Цифрова освіта" можна буде як з комп’ютера, так і з смартфону.
Цікаво, що Міністерство освіти розроблятиме наповнення для порталу у частині "Всеукраїнської школи онлайн" – вебплатформи дистанційного навчання.
Чим корисний вебпортал “Дія. Цифрова освіта”? Користувачі зможуть:
Зазначимо, що матеріали публікуватимуть державною мовою, але буде і жестова мова. Натомість інтерфейс платформи буде адаптований до потреб осіб з порушеннями зору, слуху, мовлення тощо.
Реалізація буде здійснена коштом передбаченої для Мінцифри бюджетної програми "Електронне урядування" та не потребує додаткового фінансування.
Курс складається з 6 міні серій, в яких молоді розкажуть: