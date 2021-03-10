Уряд схвалив запуск освітнього вебпорталу "Дія. Цифрова освіта": чим він буде корисний
Кабінет Міністрів України схвалив запуск порталу "Дія. Цифрова освіта". На ньому українці зможуть навчатися цифровій грамотності та перевіряти свої знання.
Джерело:Міністерство цифрової трансформації
Запуск вебпорталу відбудеться протягом шести місяців. Таке рішення уряд прийняв під час засідання 10 березня.
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Користуватися порталом "Дія. Цифрова освіта" можна буде як з комп’ютера, так і з смартфону.
Цікаво, що Міністерство освіти розроблятиме наповнення для порталу у частині "Всеукраїнської школи онлайн" – вебплатформи дистанційного навчання.
Чим корисний вебпортал “Дія. Цифрова освіта”? Користувачі зможуть:
- комунікувати в межах порталу;
- отримувати доступ до навчальних матеріалів, безкоштовної освіти, освітніх ресурсів;
- перевіряти свої знання після навчання;
- почитати новини та результати досліджень у сфері освіти;
- отримати інформацію про підприємства, установи, організації, які можуть надати доступ до цифрової освіти;
- за результатами проходження модулів зможуть отримати електронний сертифікат.
Зазначимо, що матеріали публікуватимуть державною мовою, але буде і жестова мова. Натомість інтерфейс платформи буде адаптований до потреб осіб з порушеннями зору, слуху, мовлення тощо.
Реалізація буде здійснена коштом передбаченої для Мінцифри бюджетної програми "Електронне урядування" та не потребує додаткового фінансування.
До слова, зараз в Україні виходить освітній серіал "Медіаграмотність у часи пандемії". Його пропонують підліткам та молоді, які багато часу проводять в інтернеті.
Курс складається з 6 міні серій, в яких молоді розкажуть:
- Чому ми потрапляємо в пастку медіабрехні;
- Про вплив візуального контенту;
- Чи варто довіряти блогерам;
- Хто такі псевдоексперти;
- Конспірологічні теорії;
- Емоційний вплив фейків.
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