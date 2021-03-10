Кабінет Міністрів України схвалив запуск порталу "Дія. Цифрова освіта". На ньому українці зможуть навчатися цифровій грамотності та перевіряти свої знання.

Запуск вебпорталу відбудеться протягом шести місяців. Таке рішення уряд прийняв під час засідання 10 березня.

До теми У школах з'являться уроки медіаграмотності, – Зеленський

Користуватися порталом "Дія. Цифрова освіта" можна буде як з комп’ютера, так і з смартфону.

Цікаво, що Міністерство освіти розроблятиме наповнення для порталу у частині "Всеукраїнської школи онлайн" – вебплатформи дистанційного навчання.

Чим корисний вебпортал “Дія. Цифрова освіта”? Користувачі зможуть:

комунікувати в межах порталу;

отримувати доступ до навчальних матеріалів, безкоштовної освіти, освітніх ресурсів;

перевіряти свої знання після навчання;

почитати новини та результати досліджень у сфері освіти;

отримати інформацію про підприємства, установи, організації, які можуть надати доступ до цифрової освіти;

за результатами проходження модулів зможуть отримати електронний сертифікат.

Зазначимо, що матеріали публікуватимуть державною мовою, але буде і жестова мова. Натомість інтерфейс платформи буде адаптований до потреб осіб з порушеннями зору, слуху, мовлення тощо.

Реалізація буде здійснена коштом передбаченої для Мінцифри бюджетної програми "Електронне урядування" та не потребує додаткового фінансування.