"Дивись, щоб я тебе не забила": в Одесі вчителька відлупцювала учня лінійкою

В одеській школі під час уроку вчителька не стрималася та лінійкою побила учня. На інцидент відреагували у місцевому управлінні освіти.

Відео зняли однокласники постраждалого хлопця, після чого його оприлюднив місцевий телеграм-канал.

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Прикрий інцидент трапився в школі №92 на вулиці Бочарова. На кадрах чітко видно, як під час уроку педагогиня підходить до школяра, хапає лінійку з парти і починає бити його.

При цьому хлопчик закривається рукою від ударів.

У чому справа? Дивись, щоб я тебе не забила,

– сказала вчителька дитині.

В цей час інші школярі почати запитувати вчительку, навіщо вона б'є хлопчика.

Вчителька відлупцювала учня лінійкою:



У соцмережі користувачі почали обурюватися:

"Чому деякі викладачі нормально можуть вирішити будь-який конфлікт і взагалі не хочеться їм заважати проводити урок, а інші ні?"

"Методи радянського виховання".

"Батьки не виховують дітей – ось і результат".

Реакція Олени Буйневич

Голова департаменту науки та освіти Одеської міськради Олена Буйневич прокоментувала інцидент і розповіла, яке покарання чекає вчителя.

За її словами, однокласники хлопця звернулися із скаргою до спецпедагога, який доповів про інцидент директору школи. Наразі вчительку відсторонили від роботи, вона написала заяву на звільнення.

Я знаю про цей випадок, він стався до нового року. Але дізналися ми про нього від соціального педагога цієї школи, до якої звернулася сестра постраждалого хлопчика, вона й фільмувала подію. Відео в мене немає, але я його бачила,

– додала Олени Буйневич.

Вона каже, що школа не приховувала цей випадок, одразу повідомила управлінні освіти, у поліцію та ССД.

"Вчителька дійсно звільнилася, але провадження досі є. Наразі проводять внутрішнє розслідування", – додала вона.



До слова, на Закарпатті вчителька молодших класів на уроці математики кричала на учня, принижувала і била його рукою по голові через те, що хлопчик не міг розв'язати задачу біля дошки. Деталі інциденту – читайте тут.