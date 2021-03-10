У садочку Чернівців дівчинці заборонили гратися з іншими: її батьки не здали грошей на подарунок

У одному з садочків Чернівців дитині не дозволили гратися іграшками, які дівчатка отримали на 8 Березня. А все через те, що її батьки не здали гроші на подарунок. Інцидент стався у дошкільному закладі № 42 "Перлинка".

Чернівчанин Ігор Лесько (нік у соцмережі – Горный Уарабей) у фейсбуці поширив світлину, на якій видно, що дівчатка граються подарованими на 8 Березня іграшками, натомість його донька сидить окремо за столом без подарунка.

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Батько стверджує, що фото зробили спеціально, аби показати, що його дитину так покарали.

Батьки збирали гроші на 8 березня. Привітали дівчаток. Мою дитину не привітали демонстративно. Можна було вивести її з групи, подзвонити й сказати: "Заберіть дитину раніше", або ще якось вирішити цю ситуацію. Але вони привітали при всіх, а моя дитина сиділа й плакала,

– написав Ігор Лесько.

Такі дії колективу садочку чоловік вважає неприпустимими, і каже, що це булінг.

Окрім того, Ігор Лесько сумнівається у чесності використаних коштів. "Вони купили декілька динозавриків пластмасових і зібрали на це 300 грн. І жодних чеків, жодних звітів", – каже він.

Тому чоловік і не здає гроші на такі подарунки чи заходи, адже жодних звітів йому не надають.

Але через це покарали його дитину. "Справа навіть не в тому, яку психологічну травму нанесли моїй дитині. Справа в тому, що батьківські комітети не повинні існувати в садочках та школах", – наголошує батько дитини.



Чернівчанин розповідає, що схожі ситуації виникали і раніше, і члени батьківського комітету пообіцяли влаштувати йому санкції.

Батьківський комітет каже, що їм потрібна конкретна сума, щоб привітати й вихователів. Я сказав, що не хочу їх вітати, хочу привітати лише мою дитину. Мені відповіли, що ні, а, отже, ваша дитина лишиться без подарунка,

– зізнається Ігор Лесько.

Завідувачка садочку Аліна Колибняк сказала виданню ACC, що спеціально фото ніхто не надсилав. "У садочку гроші ніхто не збирає. Все, що робить батьківський комітет, він робить на власний розсуд. Вони мають власні групи у соцмережах і там спілкуються. Їх ніхто ні до чого не зобов’язує", – наголосила вона.

Натомість в Управлінні освіти Чернівецької міської ради запевнили, що у цій ситуації розбираються.

Чекаю пояснень від працівників закладу. Звичайно, що це неправильно, бо ніяких подарунків до 8 березня ніхто не має робити. Такий збір коштів не дозволений. У нас є й відповідний наказ про заборону збору коштів на будь-які заходи. Тому чекаю пояснень адміністрації закладу,

– написала заступниця керівника управління освіти Ніна Вітковська.

До слова, по всій Україні відбуваються схожі ситуації. Батьківські комітети попри заборони продовжують збирати гроші з батьків на подарунки вчителям чи навіть дітям. натомість малечу деяких батьків, які не здають гроші, можуть покарати.

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