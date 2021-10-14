Дівчата частіше хочуть бути лікарками, хлопці – інженерами і науковцями: цікаве дослідження

Результати міжнародного дослідження PISA показали, що 15-річні хлопці частіше, ніж дівчата планують працювати інженерами, ученими та архітекторами. Водночас дівчата більше обирають медичні сфери.

Для чого проводили дослідження? Завдяки цьому хотіли оцінити, чи планують підлітки здобути кар’єру, пов’язану з природничо-науковими дисциплінами.

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Результати дослідження

Майже кожен четвертий (24%) 15-річний підліток планує обрати після школи професію, що потребує підготовки з природничо-наукових дисциплін. Серед них:

8,6% учнів планують працювати професіоналами, яким потрібна вища освіта з природничо-наукових дисциплін та інженерії (наприклад, інженер, архітектор, фізик чи астроном);

11,4% – медичними працівниками (наприклад, лікар, медсестра / медбрат, ветеринар, фізіотерапевт);

2,6% – фахівцями в галузі ІКТ (наприклад, розробник програмного забезпечення, програміст застосунків);

1,4% – фахівцями в галузі техніки, пов’язаної з наукою, та асоційованими фахівцями (наприклад, інженер-технік з електрики чи телекомунікацій).

У середньому в країнах ОЕСР хлопці та дівчата майже однаково планують працювати в галузі природничо-наукових дисциплін: майже 25% хлопців та 24% дівчат.

Проте є різниця у виборі конкретних професій між хлопцями й дівчатами. Хлопці вдвічі частіше, ніж дівчата, планують працювати інженерами, ученими або архітекторами. Також у сфері ІКТ планують працювати 4,8% хлопців та лише 0,4% дівчат.

Водночас дівчата майже втричі частіше планують працювати лікарями, ветеринарами, медсестрами чи фахівчинями в галузі медицини.



Результати дослідження / Джерело: ОЕСР, база даних PISA

У висновках дослідження йдеться про те, що під впливом своїх родин і популярної культури дівчата часто уявляють науковців чоловіками в лабораторних халатах, розглядають інформатику як "чоловічу" галузь.

Такі стереотипи часто знеохочують дівчат, здатних до науки й зацікавлених у ній, планувати кар’єру в галузі природничо-наукових дисциплін, техніки або інженерії.

Хоча дані PISA показують лише очікування 15-річних підлітків, які можуть змінитися в кінцевому результаті, різниця між очікуваннями хлопців і дівчат тісно збігається з останніми показниками зарахування до вишів.

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