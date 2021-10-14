Для чого проводили дослідження? Завдяки цьому хотіли оцінити, чи планують підлітки здобути кар’єру, пов’язану з природничо-науковими дисциплінами.

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Результати дослідження

Майже кожен четвертий (24%) 15-річний підліток планує обрати після школи професію, що потребує підготовки з природничо-наукових дисциплін. Серед них:

8,6% учнів планують працювати професіоналами, яким потрібна вища освіта з природничо-наукових дисциплін та інженерії (наприклад, інженер, архітектор, фізик чи астроном);

11,4% – медичними працівниками (наприклад, лікар, медсестра / медбрат, ветеринар, фізіотерапевт);

2,6% – фахівцями в галузі ІКТ (наприклад, розробник програмного забезпечення, програміст застосунків);

1,4% – фахівцями в галузі техніки, пов’язаної з наукою, та асоційованими фахівцями (наприклад, інженер-технік з електрики чи телекомунікацій).

У середньому в країнах ОЕСР хлопці та дівчата майже однаково планують працювати в галузі природничо-наукових дисциплін: майже 25% хлопців та 24% дівчат.

Проте є різниця у виборі конкретних професій між хлопцями й дівчатами. Хлопці вдвічі частіше, ніж дівчата, планують працювати інженерами, ученими або архітекторами. Також у сфері ІКТ планують працювати 4,8% хлопців та лише 0,4% дівчат.

Водночас дівчата майже втричі частіше планують працювати лікарями, ветеринарами, медсестрами чи фахівчинями в галузі медицини.



Результати дослідження / Джерело: ОЕСР, база даних PISA

У висновках дослідження йдеться про те, що під впливом своїх родин і популярної культури дівчата часто уявляють науковців чоловіками в лабораторних халатах, розглядають інформатику як "чоловічу" галузь.

Такі стереотипи часто знеохочують дівчат, здатних до науки й зацікавлених у ній, планувати кар’єру в галузі природничо-наукових дисциплін, техніки або інженерії.

Хоча дані PISA показують лише очікування 15-річних підлітків, які можуть змінитися в кінцевому результаті, різниця між очікуваннями хлопців і дівчат тісно збігається з останніми показниками зарахування до вишів.

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До слова, освітній експерт Ігор Хворостяний підтримує рішення про поділ ЗНО з мови та літератури на два окремі предмети та вважає, що зовнішнє незалежне оцінювання з української літератури не має бути обов’язковим для абітурієнтів. Деталі – у статті.