Володимир Зеленський підписав зміни до закону про соціальний захист дітей-сиріт. Він має на меті підвищити стипендії для дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Цей законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще 14 липня, зазначає Офіс Президент України.

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Закон передбачає підвищення розміру стипендії для сиріт, а також щорічну грошову допомогу, яка дозволить купувати підручники й іншу навчальну літературу.

Вже з 1 січня 2021 року дітя-сиротам у віці 18 – 23 років під час навчання буде надано право на отримання соціальної стипендії. Це стосуватиметься навіть тих, хто навчатиметься в приватних навчальних закладах. Також зростуть і стипендії для дітей-сиріт молодшого віку.

Розмір такої соціальної стипендії становитиме не менше 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей. У віці до шести років це виходить щонайменше 2 755 гривень на місяць.

Для дітей у віці від 6 до 18 років ця сума буде ще вищою – щонайменше 3 477 гривень на місяць. Для дітей після 18 років розмір стипендії вже буде сталим – 3 295 гривень.

Усі ці показники розраховані за прожитковим мінімумом на серпень 2020 року. Вже в грудні має відбутися його незначне зростання, а отже зросте й розмір стипендій.



Не виключено, що ще одне зростання відбудеться й з січня 2021 року, коли й набуде чинності цей закон.