У дитячому садочку на Буковині масово отруїлися діти: що кажуть

У селі Іспас на Буковині вихователі та 26 маленьких дітей звернулися до лікарні із скаргами на погіршення стану здоров’я. Зокрема, йдеться про харчове отруєння, яке сталося, ймовірно, у місцевому садочку.

Спочатку до сімейного лікаря звернулися батьки трьох дітей віком від 3 до 6 років. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти.

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Згодом під час перевірки стало відомо, що до сімейних лікарів загалом звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей.

Медики оглянули потерпілих та, зважаючи на легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Наразі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Завідувачка Іспаського дитсадка Валентина Гакман розповіла Molbuk, що двоє дітей мали температуру 37 градусів, але на вечір всі діти вже почувалися добре, без жодних симптомів. "Станом на 9 ранку 3 червня всі почуваються добре, просто такий був перебіг хвороби", – розповіла керівниця.

Директорка також зауважила, що з вихователів скаржилася лише одна жінка. Вона 2 червня не вийшла на роботу, її підмінили.

"До обіду вона почувалася трохи гірше – двічі у неї була рвота. Тепер температури немає, просто в’ялість. Друга вихователька не хворіла. Вона була на роботі, у нормальному стані", – додає вона.

Окрім того, завідувачка не впевнена, що це харчове отруєння.

"Я не можу заперечити, що це отруєння, але чомусь мені здається, що це не харчове отруєння, а якесь інфекційне захворювання. І виникає думка, що цю інфекцію хтось заніс. Бо раніше нічого такого не траплялося. Почекаємо, що покажуть результати аналізів,

– додала Валентина Гакман.

Наразі ведеться слідство. Дитсадок призупинив роботу, щоби з’ясувати обставини.

Додамо, що цей інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Наразі з’ясовують всі обставини.

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