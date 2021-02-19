Дитячий омбудсмен підтримує ініціативу вчителів про заборону тіктоку

Через трагічні випадки з дітьми в одній школі на Київщині зібрали понад 10 тисяч підписів за заборону відомої соціальної мережі тікток. Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба підтримує таку ідею.

Він вважає, що в Україні треба заборонити соцмережі, в яких відсутній контроль за шкідливим контентом для дітей. Зокрема, йдеться про платформу тікток.

Важливо "Випий 40 таблеток і подивися, що буде": чим небезпечний новий челендж у тіктоці

Кулеба розповів, що йому зателефонувала директорка однієї зі шкіл поблизу Києва, і сказала, що там зібрали понад 10 тисяч підписів від вчителів і батьків щодо заборони тіктоку.

До того ж, така практика на сьогодні існує й в інших країнах, наприклад у США чи в Італії.

Однозначно, я за заборону таких деструктивних мереж, тому що вони неконтрольовані. Але це має робити провайдер – власник тікток так само, як фейсбук чи ютуб, має контролювати контент і не дозволяти оприлюднення деструктивного контенту. Цього, як раз, у тікток немає,

– наголосив дитячий омбудсмен.

Чи можуть в Україні заборонити тікток? За словами Кулеби, впровадження заборони користування TikTok на законодавчому рівні лежить на парламенті.

"Я не маю таких повноважень. Хтось з парламенту має подати законопроєкт. Якщо парламент підтримає, то ця мережа в Україні може бути заборонена", – наголосив він.

Що відомо про трагічні випадки в Україні

Експерти наголошують, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла. І до цього можуть бути причетні тренди та популярні відео з тіктоку. Також поширюються чутки про нові "групи смерті" на кшталт "Синього кита", які доводять дітей до самогубства.

Так, 18 лютого до лікарні "Охматдит" доправили хлопчика, який вдома наковтався пігулок. Наразі стан дитини стабільний і загрози життю вже немає.

А 17 лютого в Умані дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Вони приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи – випили по 10 таблеток. Наразі учениці знаходяться під наглядом медиків.

Також в академічному ліцеї "Гармонія" на Києвщині дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток "Дротаверину". Одна з дівчат померла, інша потрапила до лікарні. У пресслужбі поліції висловили здогад, що дівчата потрапили під вплив маніпулятивних відео у соцмережі тікток на кшталт: "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".

Що відомо про препарат "Дротаверин" Це спазмолітик, аналог "НОШ-ПИ". Одна таблетка "Дротаверину" містить Це спазмолітик, аналог "НОШ-ПИ". Одна таблетка "Дротаверину" містить 40 міліграмів дієвої речовини . Допустима норма для дітей від 12 років – 160 міліграмів (4 таблетки). Передозування препаратом може призвести до смерті.



Крім того, почастішали випадки самогубств серед підлітків: за два місяці 2021 року у Києві та області нараховується вже 9 інцидентів, пов’язаних з спробами покінчити з життям. І 7 з них закінчилися смертю.