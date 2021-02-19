Дитячий омбудсмен підтримує ініціативу вчителів про заборону тіктоку
Через трагічні випадки з дітьми в одній школі на Київщині зібрали понад 10 тисяч підписів за заборону відомої соціальної мережі тікток. Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба підтримує таку ідею.
Джерело:УНН
Він вважає, що в Україні треба заборонити соцмережі, в яких відсутній контроль за шкідливим контентом для дітей. Зокрема, йдеться про платформу тікток.
Важливо "Випий 40 таблеток і подивися, що буде": чим небезпечний новий челендж у тіктоці
Кулеба розповів, що йому зателефонувала директорка однієї зі шкіл поблизу Києва, і сказала, що там зібрали понад 10 тисяч підписів від вчителів і батьків щодо заборони тіктоку.
До того ж, така практика на сьогодні існує й в інших країнах, наприклад у США чи в Італії.
Однозначно, я за заборону таких деструктивних мереж, тому що вони неконтрольовані. Але це має робити провайдер – власник тікток так само, як фейсбук чи ютуб, має контролювати контент і не дозволяти оприлюднення деструктивного контенту. Цього, як раз, у тікток немає,
– наголосив дитячий омбудсмен.
Чи можуть в Україні заборонити тікток? За словами Кулеби, впровадження заборони користування TikTok на законодавчому рівні лежить на парламенті.
"Я не маю таких повноважень. Хтось з парламенту має подати законопроєкт. Якщо парламент підтримає, то ця мережа в Україні може бути заборонена", – наголосив він.
Що відомо про трагічні випадки в Україні
Експерти наголошують, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла. І до цього можуть бути причетні тренди та популярні відео з тіктоку. Також поширюються чутки про нові "групи смерті" на кшталт "Синього кита", які доводять дітей до самогубства.
- Так, 18 лютого до лікарні "Охматдит" доправили хлопчика, який вдома наковтався пігулок. Наразі стан дитини стабільний і загрози життю вже немає.
- А 17 лютого в Умані дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Вони приймали препарат "Дротаверин" в приміщені школи – випили по 10 таблеток. Наразі учениці знаходяться під наглядом медиків.
- Також в академічному ліцеї "Гармонія" на Києвщині дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток "Дротаверину". Одна з дівчат померла, інша потрапила до лікарні. У пресслужбі поліції висловили здогад, що дівчата потрапили під вплив маніпулятивних відео у соцмережі тікток на кшталт: "Випий 40 таблеток і подивись, що буде".
Що відомо про препарат "Дротаверин"Це спазмолітик, аналог "НОШ-ПИ". Одна таблетка "Дротаверину" містить 40 міліграмів дієвої речовини. Допустима норма для дітей від 12 років – 160 міліграмів (4 таблетки). Передозування препаратом може призвести до смерті.
Крім того, почастішали випадки самогубств серед підлітків: за два місяці 2021 року у Києві та області нараховується вже 9 інцидентів, пов’язаних з спробами покінчити з життям. І 7 з них закінчилися смертю.
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