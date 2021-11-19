Неприємну знахідку про український Крим знайшов громадський діяч та колишній нардеп Остап Єднак. Він зазначиі, що центральний офіс видавництва National Geographic знаходиться в американському місті Вашингтон.

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Чоловік купив атлас для своїх дітей. Але, переглянувши його, він помітив що український півострів, який окупувала Росія, показаний "російським".

Крім того, на декількох мапах в атласі Україна пофарбована у певні кольори, які не торкаються Криму. Півострів розмежували з українською державою ще й пунктирною лінією російського кордону.

Атлас від National Geographic показав Крим у складі РФ / Фото Остапа Єднака



До слова, в українських підручниках часто можна помітити спотворену чи проросійську інформацію. Наприклад, у шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класів помітили спотворену карту України – вона була без окупованого півострова Крим.

Текст публікації Остапа Єднака:

Дуже прикро, що придбавши для своїх дітей атлас поважного видавництва National Geographic, бачиш дуже дивне зображення Криму в кольорі території Росії. Видавництво з центральним офісом у Вашингтоні. Сором та ганьба.