Дитячі табори запрацюють з 1 серпня: в яких областях
Роботу дитячих таборів дозволять з 1 серпня. Однак відкриття конкретного закладу залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме.
Працюватиму будуть тільки ті дитячі табори, які розташовані в зеленій і жовтій зоні, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Коли регіон перебуває в зеленій і жовтій зоні – буде дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня,
– зазначив Степанов.
За його словами, ті заклади, які перебувають у помаранчевій або червоній зоні, не зможуть відновити роботу.
Нагадаємо, МОЗ поділить країну на чотири регіони залежно від
- рівня заповненості ліжок (щоб не перевищував 50%);
- кількості тестувань на 100 тисяч людей;
- відсотка виявлення хворих і динаміка захворюваності.
Відповідно кожна область потрапить в одну із зон
- зелену;
- жовту;
- помаранчеву;
- червону.
Регіон може перейти в іншу зону, коли п’ять днів поспіль зростає хоча б один із 4 показників.
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