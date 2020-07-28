Роботу дитячих таборів дозволять з 1 серпня. Однак відкриття конкретного закладу залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме.

Працюватиму будуть тільки ті дитячі табори, які розташовані в зеленій і жовтій зоні, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Коли регіон перебуває в зеленій і жовтій зоні – буде дозволена робота дитячих таборів, починаючи з 1 серпня,

– зазначив Степанов.

За його словами, ті заклади, які перебувають у помаранчевій або червоній зоні, не зможуть відновити роботу.

Нагадаємо, МОЗ поділить країну на чотири регіони залежно від

рівня заповненості ліжок (щоб не перевищував 50%);

кількості тестувань на 100 тисяч людей;

відсотка виявлення хворих і динаміка захворюваності.

Відповідно кожна область потрапить в одну із зон

зелену;

жовту;

помаранчеву;

червону.

Регіон може перейти в іншу зону, коли п’ять днів поспіль зростає хоча б один із 4 показників.

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Які заборони діють у різних зонах / Інфографіка 24 каналу