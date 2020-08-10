З початком карантину в Україні всі школи перейшли на дистанційне навчання. Натомість дошкільники просто залишилися сидіти вдома з батьками. Експерти кажуть, що садочки просто не готові перейти на онлайн-навчання.

Про це розповіла експертка з питань освіти Марія Богуслав у ефірі 24 каналу.

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Вона наголосила, що Освітній хаб міста Києва першим створив дитячий садок онлайн і він залишився єдиним, хто це зробив. "Україна зовсім забула про маленьких дітей. Дистанційне навчання придумали лише для школярів", – додала Марія.

Але, за її словами, старших дітей можна зацікавити будь-чим, натомість набагато важче з дітьми до 7 років. Тому для малечі якраз не вистачає такої форми навчання у різних ситуаціях.



Діти в онлайн-садочку / Фото inventor

Богуслав наголосила, що під час карантину українцям дуже допоміг дитячий садок онлайн. Там експерти виставили близько 80 різних корисних відеороликів та кроків для дітей.

"До нас на сайт за 2 місяці підписалося близько 200 тисяч людей. Зараз ці всі уроки залишаються на платформі і їх може переглянути будь-хто, це допоможе зацікавити дітей на 2-3 години точно", – каже вона.

До того ж, всі відеоролики українською мовою і від справжніх фахівців своєї справи. Такого в Україні ще не було і, на думку Богуслав, в світі раніше теж, бо про них писали і New York Times, і Reuters, і т.д.

Як у Китаї створили дошкільну освіту онлайн? Експерт Володимир Співаковський заявив, що бачив один китайський дошкільний заклад, де навчається онлайн близько 20 тисяч дітей. "Там є відповідний графік, все якісно та круто. І це показує тренд, куди зараз рухається освіта від найменших до навіть дорослих людей", – додає він.

Як мають працювати дитячі садочки у новому навчальному році – читайте рекомендації від МОН за посиланням.