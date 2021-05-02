Головна мета дошкільної освіти в Польщі – підтримати загальний розвиток дитини відповідно до рівня, коли дитина зможе розпочати навчання в початковій школі.

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Основними інструментами дошкільної освіти у польських садочках є піклування, виховання та навчання.

А вихователям рекомендують використовувати для навчання будь-яку ситуацію, що складається в дитячому колективі, наприклад:

вживання їжі,

гігієнічні процедури,

одягання й роздягання,

організація свят, екскурсії,

час для відпочинку та природа тощо.

Що вивчають дошкільнята у Польщі

У польському стандарті значна увага приділена знанням та навичкам, які повинна мати дитина перед тим, як іде до школи. Так, у садочку дитина вчиться висловлювати свою думку, дискутувати, відповідати на запитання, пояснювати послідовність подій.

Ще одне завдання садочку – стимулювати зацікавлення дитини вивченням іноземних мов та бажання дізнаватися про культуру і традиції інших народів.

Важливо! Дітей у садочках Польщі навчають користуватися грошима, пояснюють основи фінансової грамотності. Вони знають номінали монет, як і для чого використовують гроші.

Окрім того, літери й початкові навички читання також опановують у садочках. Їх повинні навчати танцям, жестам, міміці, моделюванню тощо.

Педагоги приділяють увагу експериментам, оцінюванню предметів – їхньої ваги, довжини та просторової орієнтації, використовуючи наявні та зрозумілі дітям “міри довжини”: руку, ногу, взуття.



Дитячі садочки / Фото wixstatic.com

Діти також вчаться розпізнавати та використовувати цифри й виконувати прості арифметичні дії на складання та віднімання.

Вихователям рекомендують розвивати дітей у галузі образотворчого мистецтва – стимулювати експерименти з використанням фарб, крейди, олівців, маркерів і інших засобів.

Садочкам також рекомендують мати в їдальнях столові прибори, щоби навчати дітей користуватися ними. Також діти можуть обирати страви та брати участь у складанні меню.

Громадянська позиція

Випускаючись із садочка, діти повинні знати назву своєї країни та її столицю, розрізняти національні символи – герб, прапор та гімн. Вони також мають знати гімн і розуміти, як поводитися під час його офіційного виконання.

Цікаво, що діти з такого віку знають також і те, що Польща – це країна Євросоюзу.

Також діти розуміються на професіях, які мають їхні батьки та близьке оточення, можуть пояснити, у чому полягає їхня робота.

Фізичний розвиток

Дитина повинна здійснювати гігієнічні процедури, розпізнавати свої фізіологічні потреби та говорити про них.

Малеча залучена до спільної рухової діяльності групи, а також здатна працювати самостійно.

Дитина використовує іграшки та навчальні матеріали за призначенням.

Вона може виконувати базові фізичні вправи, регулювати активність та відпочинок.

Емоційний розвиток

Перед початком шкільного навчання дитина повинна вміти розпізнавати свої емоції та потреби, поважливо ставитися до інших. Вона має знати, як просити про підтримку та допомогу.

Також малеча має контролювати власні емоції, співпереживати іншим і дбайливо ставитися до тварин.

Соціальний розвиток

Вихованці садочків мають відчувати свою приналежність до колективу, а також розуміти власну цінність.

Дітей навчають поваги до дорослих та інших дітей, ввічливих форм спілкування.

Дитина має розуміти прийнятність своєї поведінки, уміти комунікувати в колективі, грати за правилами.

Поважати свої та права, обов’язки й потреби інших людей.

Знати власні ім’я, прізвище й адресу.

Цікаво, що обов’язковий елемент навчання у польських садочках – різноманітні іграшки та навчальні посібники. Доступ до таких матеріалів у дітей має бути необмеженим.

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Окрім того, частина приміщення має бути пристосована до повноцінного відпочинку (ліжко, матрац, подушка).

Як у Польщі мотивують дошкільнят до навчання

Вихователі повинні поважати потреби дітей та враховувати їхні здібності чи очікування.

Головний інструмент навчання в дошкільному закладі – гра. Адже діти в цьому найбільше зацікавлені. А використання ігор дає змогу дітям досягти значних успіхів у навчанні.

Також обов’язковий складник навчання – рухові ігри-вправи. Вони стимулюють вдосконалення моторики та задовольняють потребу дитини в русі. Тож, вихователям рекомендують проводити уроки художньої гімнастики..

Педагогам рекомендують створювати умови для веселощів та гарного настрою, адже це сприяє комфортному самопочуттю дитини.