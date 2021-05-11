Начальник міського управління освіти Сергій Мартинюк розповів, що зменшується кількість дітей, які ходять до дитсадків, тому недоцільна робота садків у звичному режимі.

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За його словами, такі "канікули" дозволяють відправити працівників садочків у відпустки, а також зробити у приміщеннях капітальні та поточні ремонти.

Садочки закриватимуть у два етапи – з 7 червня по 22 липня та з 5 липня по 18 серпня,

– наголосив Мартинюк.

Чи можуть батьки на цей період віддати дитину в інших садочок? Начальник управління освіти у Чернівцях переконує, що раніше батьки могли тимчасово віддати свою дитину в інший садок, але зараз через карантин цю послугу скасували.

До слова, на Закарпатті спалахнув мовний скандал. Там батько дошкільняти заявив, що його дитину не хочуть брати у дитячий садок через те, що він та його дружина не знають угорської мови.Деталі – за посиланням.