У Вінниці вперше в Україні встановили скриньки довіри. Туди діти можуть кинути листи зі скаргою на кривду в сім'ї або ж у класі.

Цей проєкт ініціювали Вінницькі правоохоронці, залучившись підтримкою місцевої влади, передає 24 канал.

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Скриньки помістили на дитячих майданчиках. Щоп'ятниці, усі звернення забиратимуть правоохоронці та передаватимуть на розгляд. Працівники наголошують: головне, щоб на папері була вказана адреса або телефон потерпілого.



Поки жодних листів у скриньках не було. Тож, аби дітлахи не соромились звертатись за допомогою із початком навчального року поліція проведе роз’яснювальні бесіди у школах.

Ми будемо ходити по школах, повідомляти дітям, що є такі скриньки, куди вони можуть звернутися за допомогою. Вони можуть писати про них домашнє насилля, булінг у навчальному закладі або інші правопорушення у побуті. Листи виймаємо, ми їх передаємо у наш відділ документального забезпечення, їх реєструють та відправляють для розгляду,

– зазначила старша інспекторка поліції Вінниччини Ольга Телепенко.

Аналогічних проєктів в Україні немає. Вінниця стала першим містом, де поліцейські реалізували таку ініціативу.



Дитяча пошта довіри / Фото 24 каналу