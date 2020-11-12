У дитсадку на Полтавщині вихователька побила дитину: шокуюче відео та деталі
У селі Велика Бузова в Полтавській області вихователька дитячого садочку почала бити трирічного хлопчика. А все через те, що дитина не могла самостійно одягнутися і взутися.
Малюк сильно плакав, але жінка продовжувала на нього кричати. Відео інциденту опублікувала мама хлопчика галина Іващенко в спільноті "Мої Яреськи" у фейсбуці.
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На відео видно, що вихователька кричить на заплаканого хлопчика, піднімає його та починає бити.
Відео з дитячого садочку зняв старший син, який забирав молодшого з групи, та потім показав ролик мамі малюка. Галина обурена поведінкою виховательки, а також тим, що завідувачка дошкільного закладу, яка була присутня при інциденті, не втрутилася.
"Батьки! Це жах, що відбувається в садочку Велика Бузова. Яке там ставлення до моєї дитини! Моєму синові 3 роки виповнилося місяць тому. Він ще не може самостійно взуватися та одягатися, але такі методи "вихователя" неприпустимі", – написала мама хлопчика.
Вона наголошує, що вихователька Герасименко Людмила Борисівна не мала права так поводитись з чужою маленькою дитиною.
Натомість користувачі обурені поведінкою педагога і зазначили, що таким людям категорично не можна працювати з дітьми.
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