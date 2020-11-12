У селі Велика Бузова в Полтавській області вихователька дитячого садочку почала бити трирічного хлопчика. А все через те, що дитина не могла самостійно одягнутися і взутися.

Малюк сильно плакав, але жінка продовжувала на нього кричати. Відео інциденту опублікувала мама хлопчика галина Іващенко в спільноті "Мої Яреськи" у фейсбуці.

Цікаво У Франції вихователю заборонили викладати через його зовнішність: деталі та фото

На відео видно, що вихователька кричить на заплаканого хлопчика, піднімає його та починає бити.



Відео з дитячого садочку зняв старший син, який забирав молодшого з групи, та потім показав ролик мамі малюка. Галина обурена поведінкою виховательки, а також тим, що завідувачка дошкільного закладу, яка була присутня при інциденті, не втрутилася.

"Батьки! Це жах, що відбувається в садочку Велика Бузова. Яке там ставлення до моєї дитини! Моєму синові 3 роки виповнилося місяць тому. Він ще не може самостійно взуватися та одягатися, але такі методи "вихователя" неприпустимі", – написала мама хлопчика.



Вона наголошує, що вихователька Герасименко Людмила Борисівна не мала права так поводитись з чужою маленькою дитиною.

Натомість користувачі обурені поведінкою педагога і зазначили, що таким людям категорично не можна працювати з дітьми.