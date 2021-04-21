У Дніпрі дитину відмовились зараховувати до першого класу через перепрофілювання шкіл

У Дніпрі батьки школярів позиваються до Департаменту гуманітарної політики через перепрофілювання шкіл. А все через скандал у школі №115, де дитину відмовилися зарахувати до першого класу.

Через відмову у зарахуванні мама дитини звернулася до суду. У школі ж пояснили, що відділ освіти розпорядився не набирати дітей до першого класу в рамках нової освітньої реформи.

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Зараз мама разом з юристкою Яною Прозоровою вимагають визнати неправомірними дії Департаменту гуманітарної політики Дніпра.

Насправді рішення про закріплення території обслуговування за школами ще не прийнято. Такого рішення взагалі в природі не існує. Але є листи Департаменту гуманітарної політики, й вони не правомірні,

– заявила юристка.

Інші батьки також обурені реформою освіти. На підтримку мами, яка подала до суду, вони зібралися з плакатами під стінами Дніпровського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати реформу.



Батьки виступають проти переформатування школи / Скриншот з відео

"Ні бездумному розподілу шкіл!", – скандували батьки. Одна з мітингувальниць зазначила, що вони не бачать логіки та здорового глузду в рішенні перерозподілу шкіл.

Всі батьки налаштовані у цій справі йти до кінця. Зокрема, вони будуть звертатися і в Міністерство освіти і науки, і навіть до Президента України.

У міській раді міста Дніпра зазначили, що найближчим часом буде додатково розглядатися питання перепрофілювання шкіл.

Що відомо про переформатування шкіл

Згідно з реформою Нової української школи, з 2027 року всі школи мають бути поділені на:

початкові школи (1 – 4 класи),

середні школи – гімназії (5 – 9 класи),

старші школи – ліцеї (10 – 12 класи).

Але голова Комітету ВР з питань питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що учнів будуть зараховувати в 2021 році до старшої школи так само, як і минулого року.