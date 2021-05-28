Дитині заборонили користуватися туалетним папером у садочку, бо батьки не здали гроші на ремонт

У дитячому садку Запоріжжя розгорівся скандал через побори. Одна мама відмовилася здавати гроші на ремонт садочку, через що зазнала булінгу від інших, а її дитині заборонили користуватися туалетним папером.

Інцидент стався у садочку №90 у Запоріжжі. Там під час батьківських зборів вирішили зробити ремонт у приміщенні групи – пофарбувати двері, поклеїти шпалери та встановити натяжну стелю.

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Тому батьківський комітет ініціював збір коштів. Вирішили, що всі батьки мають здати на ремонт по 1000 гривень.

Але не всі батьки підтримали таке рішення. І одну з "непокірних" мам вирішили покарати за те, що вона відмовилася здавати гроші.

Вихователька повідомила їх, що до неї звернулися батьки з питанням, "чим її дитина підтирає попу". Дізнавшись, що жінка не приносить до садочку нічого зі списків господарських товарів, які роздають у садку, її дитині заборонили давати туалетний папір,

– розповіли активісти.

Розмова мами з вчителькою: дивіться відео



А коли вчителька побачила, що її знімали на камеру, написала, що цій дитині дозволяють користуватися "їхнім" туалетним папером.



Скриншот з вайбер-чату групи

Чому це незаконно? На придбання туалетного паперу для дошкільних закладів виділяються кошти з міського бюджету. У Комунарському районному відділі освіти запевнили, що всі садочки забезпечені цим гігієнічним засобом.

У райвідділі також зазначили, що вже розбираються у цій ситуації. “Хоча райвідділ не має стосунку до батьківських коштів, ми зараз розбираємося із ситуацією”, – додали вони.

До слова, раніше в одному з садочків Чернівців дитині не дозволили гратися іграшками, які дівчатка отримали на 8 Березня. А все через те, що її батьки не здали гроші на подарунок. Деталі скандалу – читайте за посиланням.