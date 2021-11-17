В одному з дитсадків на Полтавщині спалахнув скандал. Мама дівчинки розповіла, що за непослух виховательки покарали її 4-річну доньку – замотали скотчем руки та ноги та заліпили рот.

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Тому батьки звернулися із заявою до поліції та вимагають звільнити і покарати винних. Натомість у садочку все заперечують, кажуть, що маленькі діти здатні фантазувати.

Поліція розслідує інцидент

У садочку Диканської громади на Полтавщині вже другий день працює поліція. Дівчинка, яку вихователі нібито зв’язували скотчем, продовжила відвідувати садок, але займається в іншій групі та з іншими вихователями.

Очільниця закладу у заявлене дитиною не вірить і каже, що обидві виховательки досвідчені – в однієї 40 років стажу, а в іншої 12. Жодних нарікань на них досі не було.



Садочок Диканської громади на Полтавщині / Скриншот з сюжету ТСН

Виховательки, яких дитина звинувачує у знущаннях, досі працюють. "Без рішення суду я не можу цих людей не те що звільнити, а навіть відсторонити", – зазначає директорка садочку. Обидві педагогині готують позов до суду, щоби відстояти свою честь і гідність.

Наразі поліція призначила ряд експертиз із залученням психологів – опитуватимуть усіх дітей групи, в яку ходила Ніколь. Якщо провину виховательок доведуть, їм загрожує до 3 років ув’язнення.

Вихователі все заперечують

Про те, що над 4-річною дівчинкою в садочку знущалися, директорці розповіла мама дівчинки. Керівниця наголошує, що одразу намагалася розгледіти бодай якісь сліди, але їх не було.

Якби в дитинки – ми моделюємо ситуацію – були дійсно склеєні ручки чи ротик, ми розуміємо, що це клейка стрічка і після цього б залишилися якісь сліди. Ніжна шкіра дитини взагалі цього не витримає,

– зазначає вона.

Директорка запевняє, що відразу почала службову перевірку, залучила психолога, дитину перевели до іншої групи.

Однак мама нібито постраждалої дівчинки вимагає звільнення виховательок. До поліції жінка звернулася лише після розголосу. Там наразі жодних висновків робити не можуть.

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"Наразі ми маємо слово дитини, про яке повідомила її мама, проти слова вихователів, які це заперечують", – зазначають правоохоронці.

Своєю чергою, більшість мам, чиї діти ходять до цієї групи, відмовляються вірити у жорстокість виховательок. Але деякі – вагаються щодо цієї ситуації. Кажуть, діти дійсно бачили скотч, але не підтверджують всього.

До слова, днями у Полтаві троє 10-річних школярів напали на першокласницю просто в шкільному коридорі. Хлопці побили 6-річну дівчинку, а один із них – ще й заліз їй під білизну. Деталі скандалу – читайте у статті.