Нещодавно у школі Новомосковська 9-класник отримав струс мозку на уроці, але школа не викликала швидку та не повідомила про інцидент батькам.

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Що має робити школа у випадку травмування дитини

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов запевняє, що школа має у таких випадках негайно викликати швидку та одночасно з цим повідомити батьків.

Це може бути нещасним випадком, і карати школу за те, що дитина прищемила палець, немає підстав. Хіба це хтось зробив навмисно, але тоді це – справа поліції,

– зауважив він.

Але якщо про інцидент вчителі чи директор негайно не повідомляє батьків і не викликає лікарів, то це зовсім інша справа.

"Є порядок реагування на нещасні випадки, який чітко регламентує дії закладу освіти в таких ситуаціях. Якщо цього не зробили, треба оголошувати догану директору. А якщо вимагали, щоб батьки приховали цей випадок, то треба звільняти цих людей, – пояснив Сергій Горбачов.

Освітній омбудсмен додав, що йому не зрозуміло, навіщо намагатись щось приховувати у таких випадках. Адже немає історій, коли би дитина травмувалась у школі, директор про це повідомив, а йому винесли догану чи звільнили.

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За його словами, директору школи нічого не буде за повідомлення про нещасний випадок, якщо він зробить те, що зобов’язаний зробити.

Юрист Роман Бондаренко зауважив, що адміністрації українських шкіл часто намагаються приховати випадки, коли діти травмуються.

Він наголосив, що алгоритм дій у випадку травми дитини в школі чіткий:

директор чи вчитель має зателефонувати батькам і повідомити про інцидент з їхньою дитиною;

негайно викликати швидку, якщо травма тяжка;

поки лікарі їдуть – надати першу допомогу;

якщо батьки не встигають приїхати раніше за швидку, до лікарні з дитиною має поїхати хтось зі співробітників школи.

Батькам юрист порадив обов'язково повідомити лікарів, що дитина отримала травму саме у школі. Інакше не буде підстав розслідувати інцидент.

Школа, директор, комісія повинні провести розслідування і встановити, що стало причиною травмування дитини, усунути причини й покарати винних, якщо такі є,

– додав Роман Бондаренко.

Юрист навів приклад, коли у дверях неправильно спрацьовує пружина, і учень чи учениця поранили палець. Якщо двері не відремонтувати – травмується хтось іще.

На його думку, директор має створити безпечне освітнє середовище в навчальному закладі. До того ж, є кримінальна відповідальність за залишення людини в небезпеці або за неналежне виконання обов’язків з охорони життя та здоров’я дітей.

До слова, у Хмельницькій області правоохоронці склали адмінпротокол на директора школи. Його звинувачують в тому, що він не повідомив про випадок булінгу. Тепер цю справу буде розглядати суд.