Про це сказав заступник міністра освіти Ігор Гарбарук під час онлайн-заходу "Майстерня з профорієнтації".

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Заступник міністра наголосив, що якісна профорієнтація у школі здатна в кілька разів підвищити популярність робітничих професій. Тому вона має стати повноцінною частиною навчальної програми у школах.

Цьогоріч спільно з партнерами ми розробили рамковий документ "Профорієнтація у НУЩ". У проєкт закладено елементи наскрізної профорієнтації учнів, яка розпочинається у 3 – 4 класі,

– наголосив Гарбарук.

За його словами, програма допоможе школярам дослідити різноманітність світу професій і свідомо підійти до майбутнього вибору.

До слова, радник глави ОПУ та директор Київської школи економіки Тимофій Милованов вважає, що в Україні незабаром зникне кілька професій, пов'язаних із рутинною роботою. Він також назвав спеціалістів, які будуть заробляти в майбутньому найбільше. Деталі – читайте у статті.