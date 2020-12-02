Діти загиблих військових безкоштовно харчуватимуться у школах
Діти, один з батьків яких загинув чи пропав безвісти під час війни на Донбасі, харчуватимуться безкоштовно в закладах освіти. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.
Мета закону – підвищити рівень соціального захисту дітей загиблих військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Забезпечити безкоштовним харчуванням мають органи державної влади та місцевого самоврядування. Саме у їхньому підпорядкуванні перебувають державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти.
Закон набирає чинності 1 січня 2021 року.
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