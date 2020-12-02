Діти, один з батьків яких загинув чи пропав безвісти під час війни на Донбасі, харчуватимуться безкоштовно в закладах освіти. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.

Мета закону – підвищити рівень соціального захисту дітей загиблих військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента. Зверніть увагу Обурення батьків щодо харчування дітей у школах: у МОН відреагували на ситуацію Забезпечити безкоштовним харчуванням мають органи державної влади та місцевого самоврядування. Саме у їхньому підпорядкуванні перебувають державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти. Закон набирає чинності 1 січня 2021 року. Довідка. Д одаткова потреба у забезпеченні є у 2 709 дітей. Відповідно до цього влада має виокремити на безкоштовне харчування близько 10 467 576 гривень.