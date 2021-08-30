Вчителів і учнів не змушують робити вакцинацію чи тести

Начальник головного управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко розповів, що примусово працівників шкіл не вакцинують. Також, за його словами, ані діти, ані освітяни не повинні будуть здавати тест на коронавірус.

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Кононенко наголосив, що школи в Україні починають роботу очно, але з масковим режимом та дотримання соціальної дистанції.

"Станом на 27 серпня повністю вакциновані близько 185 тисяч освітян (це 29%). І ще 145,5 тисяч людей (23%) – провакциновані однією дозою", – заявив він.

У МОН такі показники вважають успішними, проте працюють над тим, аби збільшувати показники.

Працюємо над пропагуванням, над тим, щоб усі працівники та працівниці мали доступ до вакцини. Обов’язкової умови бути вакцинованими для початку роботу немає,

– додав Кононенко.

Він нагадав, що законодавство передбачає, що потреба у вакцинації 80% колективу шкіл вимагатиметься для очного навчання, якщо заклад буде у помаранчевій зоні. В іншому випадку школи працюватимуть дистанційно. Нині усі заклади освіти у зеленій зоні.

Як працюватимуть школи в різних зонах карантину

Юрій Кононенко пояснює, що обмеження залежать від епідеміологічної ситуації в регіоні та країні. Наприклад:

Зелена зона – школи та садочки працюють в очному режимі. Маски та соціальна дистанція залишаються серед вимог.

Жовта та помаранчева зони – 80% колективів мусять бути вакцинованими для очного навчання, або школи переходить на дистанційку.

Червона зона – заборонене відвідування закладів освіти, але це не стосується садочків та початкової школи.

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Зазначимо, що на 30 серпня всі регіони України у зеленій зоні карантину. Проте у трьох областях епідеміологічні показники не в межах норми:

У Вінницькій області другий день поспіль спостерігається високий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом (зріс до 61,6%). У Чернігівській області спостерігається підвищення COVID-госпіталізацій, наразі цей показник становить 53,0%. У Черкаській області зберігається низький рівень охоплення тестування на коронавірус. Зараз цей показник складає 298, а раніше коливався в межах 284-292 тести на 100 тисяч населення.

Усього станом на 30 серпня зафіксували понад 700 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Чернівецькій і Дніпропетровській областях.