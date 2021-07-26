Діти на тривалому лікуванні зможуть отримувати освіту: зміни у законодавстві

В Україні створять спеціальну уповноважену державну установу, яка буде організовувати та забезпечувати навчання дітям дошкільного та шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Окрім того, ця установа має забезпечити навчання для дітей, яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я.

До теми Надбавка вчителям і зменшення робочих годин: нововведення про організацію інклюзивного навчання

Метою діяльності нового державного органу стане забезпечення рівних прав та безперервності навчання для вихованців садочку та школярів.

Також, згідно зі змінами щодо профільної освіти, сільські та селищні ради відтепер можуть утворювати ліцеї.

Зазначається, що у ліцеї повинно бути:

не менше двох класів (не менше одного – у гірській місцевості) з наповнюваністю не менше 25 учнів у кожному з них протягом кожного року навчання;

безпечне, інклюзивне та цифрове освітнє середовище відповідно до вимог законодавства;

вивчення учнями не менше трьох профілів навчання з навантаженням та з можливістю обрання дітьми навчальних предметів у певних обсягах;

забезпечення підвезення учнів і вчителів;

вільний і безкоштовний Wi-Fi;

До слова, цього року вперше з’явиться нова номінація для вчителів, які працюють у прифронтовій зоні. Загалом вчительська премія Global Teacher Prize Ukraine проходить вже вп’яте – нагороджують найталановитіших педагогів країни.