Українським школярам можуть заборонити смартфони на уроках. Нардепи навіть зареєстрували відповідний законопроєкт у Раді. Але чи варто це робити та чому смартфони хочуть заборонити?

Доволі часто вчителі скаржаться на те, що на уроках замість того, щоб опановувати навчальний матеріал, школярі грають в ігри на своїх смартфонах чи листуються з кимось в соцмережах, повідомляє видання DW.

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Тому у Верховній Раді хочуть кардинально вирішити цю проблему і за допомогою закону заборонити використання в школах смартфонів. Наразі законопроєкт чекає на розгляд комітетами.

Чому хочуть заборонити смартфони в школах

У документі законопроєкту йдеться про те, що використання гаджетів заборонятиметься учням і вчителям, крім осіб з особливими освітніми потребами. Але користуватися смартфонами можна буде в навчальних цілях.

Автор законопроекту та депутат від фракції ЄС Олексій Гончаренко наголошує, що така ініціатива необхідна, щоб навчити дітей самостійно обмежувати час, який вони витрачають на соцмережі та ігри.



Учень грає в ігри на уроці / Фото Texty

"Ми хочемо, щоб діти зосереджувалися на заняттях, навчилися спілкуватися одне з одним і менше користувалися соцмережами. Це дозволить скоротити випадки інтернет-булінгу, а також вирішить питання з крадіжками дорогих смартфонів", – зауважує Гончаренко.

За його словами, смартфони вже заборонені у школах Азербайджану, Греції, Таджикистану та Франції.

Як на цей законопроєкт реагують вчителі

Самі директори шкіл здивовані такою ініціативою, адже навіщо закон, якщо зараз директор школи разом з дітьми та батьками може обирати, як вирішувати цю проблему в своєму закладі.

"Не можна всіх грести під одну гребінку. У мене такі обмеження можуть діяти на певний час у певному класі після того, як клас сам вирішить відмовитися від смартфонів. А йти шляхом заборон – це хибний шлях", – вважає директор ліцею у Львові Андрій Закалюк.

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Він зізнався, що його навчальний заклад регулярно проводить день без смартфонів, де дискутують про проблему залежності й користі від сучасних пристроїв, і це працює краще, аніж заборони. "Наше завдання навчити дітей правильно використовувати ґаджети", – каже Закалюк.

Директор вказує, що смартфони можна використовувати на користь. До прикладу, учні можуть встановити на смартфонах електронні щоденники, куди записуватимуть домашнє завдання, а батьки бачитимуть оцінки дитини. Також на деяких уроках учні використовують електронні підручники.

Що кажуть батьки учнів

Батьки школярів теж критично сприйняли депутатську пропозицію. Вони кажуть, що вчителям треба йти у ногу з прогресом, а з такими заборонами ми можемо повернутись до гусячого пера.

У громадській організації "Батьки SOS" вважають ініціативу популістською, яка спрямована підтримати вчителів, які не готові підлаштовуватися під сучасні реалії.

Якщо вчитель не цікаво розповідає на уроці, змушує читати нудні параграфи, то природно діти шукатимуть у гаджетах розради. Вчителям треба йти у ногу з прогресом,

– додають батьки.

До того ж, дорослі запевняють, що заборони малоефективні, потрібно більше працювати вчителям з самоосвітою, аби вони більше використовували ґаджети у навчальному процесі і цим самим залучали дітей до спільної взаємодії.

Приклад школи, де заборонені телефони

У київській приватній школі "Ух-ти! school" уже чотири роки заборонено користуватися смартфонами у школах. Адміністрація школи, порадившись з батьками, ухвалили таке правило. Тож, школярі знають, що переступивши поріг навчального закладу треба забути про телефон чи планшет.

А якщо дитині потрібно терміново зв'язатися з батьками, то вона каже адміністратору, який дзвонить батькам зі шкільного смартфону.

Там вважають, що для молодших школярів важливе живе спілкування і взаємодія, а також розвиток дрібної моторики, а не водіння пальцем по дисплею. А на перервах замість онлайн-ігор діти грають у рухливі ігри та більше спілкуються між собою.

МОН теж виступає проти цієї заборони

В Україні у 2007 році вже намагалися забороняти ґаджети у школах. Тоді на рівні Міністерства освіти і науки був виданий відповідний наказ, який скасували у 2014 році. Заступниця МОН Любомира Мандзій заявила, що вони проти такої ініціативи і виступають за більшу автономію шкіл.

Кожна школа має встановити свої правила використання гаджетів, які мають бути погоджені з батьками. Якщо це заважає навчанню, то треба заборонити смартфони на уроках, але чому дитина не може користуватися телефоном на перерві?,

– вважає Мандзій.

Заступниця відомства зазначає, що МОН не допустить звуження прав учнів та вчителів, оскільки це суперечить законодавству та здоровому глузду.