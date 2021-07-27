Вчать дітей вирощувати овочі: у школах та садочках на Вінниччині заготовляють їжу на зиму

У школах та садочках у деяких громадах Вінниччини заготовляють їжу на зиму. Зокрема, просто під час навчального року вчителі разом з дітьми висаджують овочі, збирають ягоди та сушать лікарські трави.

А на канікулах за всім господарством доглядають педагоги та технічні працівники. Ділянки під городи є у кожному закладі освіти Калинівської громади, а це 27 шкіл та 18 садочків.

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Очільниця відділу освіти молоді та спорту Калинівської міськради Галина Фурман розповіла, що дітей у такий спосіб вчать вирощувати і доглядати за рослинами, а також так заготовляють запаси в школи і садочки.

Так, у Калинівській школі №4 вже поквасили огірки на зиму, заготовили кизил та калину. Директорка школи говорить, що зазвичай 4 – 5 відер калини віддають солдатам на передову: кухар готує варення і його передають захисникам.

А на присадибній ділянці у Новогребельській школі учні та викладачі збирають огірки та рвуть вишні.

На 50 сотках ми вирощуємо все, що необхідно для шкільної їдальні. Садимо обов'язково картоплю, квасолю, цибулю, огірки, моркву, буряк. Крім того, буряк ще й продаємо,

– каже директорка закладу Віра Лавренюк.

Водночас у Новогребельському садочку збирають малину. Там заклад освіти має 80 соток городу, тому садять все, що потрібно.

Директор Корделівської школи Віталій Оліх розповідає, що крім овочів та ягід, у школі на зиму сушать лікарські трави, зокрема ромашку, мʼяту та липу, адже це здоровʼя дітей.

Натомість у Черепашинецькій школі є власний яблуневий садок, а позаминулого року місцевий фермер подарував сотню кущів смородини. Допомагають збирати смородину учні 6 класів.

"Це наша школа. Ми тут збираємо смородину, горох, рвемо бур’ян. Взимку з цих ягід нам варять компот", – каже учениця Оксана Салфетнікова. Директорка Оксана Смук додає, що роботою на пришкільній ділянці зайняті всі.



У школах заготовляють овочі на зиму / Фото "Суспільне"

До слова, у Держслужбі якості освіти запевнили, що новий санітарний регламент, який набув чинності з 1 січня 2021 року, не передбачає залучення школярів для роботи у школі, зокрема миття підлоги та вікон, прибирання класів та лабораторій тощо.

У регламенті термін "самообслуговування" означає лише прибирання за собою та тримання свого робочого місця у чистоті. Але тривалість його не має перевищувати 1 години на тиждень.