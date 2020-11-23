Міністерство освіти і науки планує створити спеціальні підготовчі курси на базі українських вишів для абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на лінії зіткнення.

Міносвіти видало наказ про створення робочої групи, яка організовуватиме ці підготовчі курси. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Вони будуть безкоштовними та супроводжуватимуться соціальними стипендіями для дітей. А випускники курсів зможуть вступити до вишів.

Організовавувати курси будуть в рамках реалізації заходів підтримки жителів тимчасово окуповних територій з питань спрощеної процедури вступу до університетів. А фінансування програми відбуватиметься за рахунок державних і міжнародних коштів.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що наразі в проєкті держбюджету на 2021 рік не передбачено впровадження таких курсів.

"Ми для того й існуємо в парламенті, щоб виправляти деякі помилки. Тому ми внесли окрему правку щодо забезпечення фінансування підготовчих курсів. До другого читання ми боротимемося за додаткові 100 мільйонів гривень на бюджетну програму, яка дозволить організувати такі підготовчі курси", – сказав він.

За словами Бабака, вони також виплачуватимуть стипендії та даватимуть місця в гуртожитках для дітей, які приїдуть на курси після 10-го класу й розпочнуть підготовчу роботу для вступу до вишів.

До слова, у 2020 році через центри для вступу абітурієнтів з окупованого Криму та Донбасу вступили до українських вишів понад 2 тисячі осіб (400 – з Криму та понад 1600 з Донбасу). Найбільше вступників було зараховано на такі спеціальності: менеджмент, інженерія програмного забезпечення, медицина, право, економіка.

П’ятірка вишів, які зарахували найбільше вступників із окупованого Криму та Донбасу: