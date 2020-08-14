Дошкільнята в Україні можуть не ходити до садочку, якщо вони бояться захворіти на COVID-19. Через це їх не будуть відраховувати із закладу, а до батьки не застосовуватимуть жодних санкцій.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет у ефірі телеканалу "Україна", передає 24 канал.

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Влада лояльно ставиться до нинішньої ситуації в Україні та світі, тому, на думку Шкарлета, будь-які заборони в цьому випадку не повинні діяти.

Будуть враховуватися права батьків не пускати дитину до садочку в разі певної застороги. "Ніякі санкції, я думаю, в цьому випадку застосовуватися не будуть", – додав очільник МОН. Тобто, батьки можуть самі вирішити, чи відпускати свою малечу до дитячого садка.

За словами в.о. міністра освіти і науки, цього року батьки і діти мають право вибору. Українцям однаково доведеться жити з коронавірусом та протистояти йому, і найголовніше — бути обережним.

Шкарлет запевнив, що МОН виступає за те, аби діти 1 вересня пішли до школи. Але тут все залежатиме від епідеміологічної ситуації та розподілу України на зони.

Але ця інформації наразі не була підтвердженою Міністерством освіти і науки, проте Шкарлет наголосив, що відомство таки підготує відповідний рекомендаційний лист, у якому детально пропишуть всі настанови.