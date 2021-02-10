Діти з Криму і ОРДЛО мають першочергове право на зарахування в українські садочки, – МінТОТ

Джерело:Пресслужба МінТОТ
Діти внутрішньо переміщених осіб з окупованих Росією Криму та Донбасу тепер мають право першочергового зарахування до українських садочків.
З ініціативи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України внесли зміну до постанови уряду від 27 січня 2021 року.
До теми МінТОТ запропонувало запустити курс з вивчення кримськотатарської мови на платформі Duolingo
Вона передбачає можливість дітям з числа внутрішньо переміщених осіб і дітям, які постраждали в результаті військових дій і збройних конфліктів, гарантовано зараховуватися в садочки в першу чергу.
Для чого прийняли такі зміни? Вважають, що це вирішить проблему внутрішньо переміщених громадян, які зіткнулися з труднощами записати дитини в чергу для навчання в дитсадочку.
Серед них – чимало одиноких матерів з малолітніми дітьми, що значно ускладнює або навіть унеможливлює їх працевлаштування,
– додали в МінТОТ.
Яких ще дітей мають першочергово зараховувати до садочків:
Додамо, що до заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються копія свідоцтва про народження дитини та медична довідка разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.Детальніше з постановою щодо навчання дітей внутрішньо переміщених осіб у садочках можна ознайомитись за посиланням.
У МінТОТ додали, що уряд і надалі спрощуватиме доступ до публічних послуг для внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які постраждали внаслідок війни Росії на Донбасі.