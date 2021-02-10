Діти з Криму і ОРДЛО мають першочергове право на зарахування в українські садочки, – МінТОТ

Діти внутрішньо переміщених осіб з окупованих Росією Криму та Донбасу тепер мають право першочергового зарахування до українських садочків.

З ініціативи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України внесли зміну до постанови уряду від 27 січня 2021 року.

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Вона передбачає можливість дітям з числа внутрішньо переміщених осіб і дітям, які постраждали в результаті військових дій і збройних конфліктів, гарантовано зараховуватися в садочки в першу чергу.

Для чого прийняли такі зміни? Вважають, що це вирішить проблему внутрішньо переміщених громадян, які зіткнулися з труднощами записати дитини в чергу для навчання в дитсадочку.

Серед них – чимало одиноких матерів з малолітніми дітьми, що значно ускладнює або навіть унеможливлює їх працевлаштування,

– додали в МінТОТ.

Яких ще дітей мають першочергово зараховувати до садочків:

діти, які проживають на території обслуговування садочку;

є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами;

належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, а також усиновлених дітей;

перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Додамо, що до заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються копія свідоцтва про народження дитини та медична довідка разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Детальніше з постановою щодо навчання дітей внутрішньо переміщених осіб у садочках можна ознайомитись за посиланням

У МінТОТ додали, що уряд і надалі спрощуватиме доступ до публічних послуг для внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які постраждали внаслідок війни Росії на Донбасі.